"Сафмар" предложил властям Москвы свои отели для размещения пациентов с коронавирусом

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Группа компаний "Сафмар" бизнесмена Михаила Гуцериева готова предоставить свои гостиницы в Москве под оборудование мест для размещения заразившихся новым коронавирусом. Письмо с таким предложением (с копией ознакомился ТАСС) Гуцериев направил мэру столицы Сергею Собянину.

В сложившейся ситуации, пишет бизнесмен, "город может использовать все имеющиеся у [компании] ресурсы, в том числе все гостиницы, под размещение временных госпиталей или другие нужды правительства на приемлемых для вас условиях".

"Сафмар" предлагает вам всецело рассчитывать на нашу помощь и поддержку и выражает полную готовность к сотрудничеству и совместной работе с мэром и правительством Москвы по борьбе с пандемией коронавируса", - следует из письма.

Управлением гостиничным бизнесом группы "Сафмар" занимается "Сафмар Плаза". В Москве это отели под брендом известных международных гостиничных сетей, таких как "Интерконтиненталь", "Шератон", "Мариотт", "Хилтон". Номерной фонд "Сафмара" в Москве составляет более 2 тыс. номеров. Также группа владеет отелями в Астане и Минске.