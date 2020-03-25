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Глава СПЧ считает, что нужно снизить ставку по ипотеке в условиях коронавируса

Если действия будут решительными, рынок жилья не сократится, считает Валерий Фадеев

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев считает, что необходимо снизить ставку по ипотеке в условиях пандемии коронавируса. Об этом он заявил на пресс-конференции в ТАСС в среду, отвечая на вопрос о том, как отразится ситуация с коронавирусом на рынке жилья.

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"В этой ситуации не надо стесняться, ставку надо снижать. Разговоры о том, что все деньги пойдут на валютный рынок, надо пресекать, а не пускать деньги на валютный рынок. Решительные действия нужны. Если действия будут решительными, то рынок жилья не сократится", - считает Фадеев.

Он отметил, что как только "рынки завибрировали", то появились сообщения о том, что банки поднимают ставки по ипотечным кредитам. "А с чего вдруг поднимают?! Центральный банк не поднял ставку свою, хотя некоторые и ожидали", - сказал он, добавив, что в этом вопросе нужны "радикальные действия" со стороны исполнительной власти.

Ранее сообщалось, что некоторые российские банки, несмотря на сохранение ключевой ставки ЦБ РФ на заседании 20 марта на уровне 6%, начали повышать ставки по кредитным продуктам. Однако ряд кредитных организаций заняли выжидательную позицию и анализируют рыночные тенденции.

Теги
РоссияФадеев, Валерий Александрович
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