Глава СПЧ считает, что нужно снизить ставку по ипотеке в условиях коронавируса

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев считает, что необходимо снизить ставку по ипотеке в условиях пандемии коронавируса. Об этом он заявил на пресс-конференции в ТАСС в среду, отвечая на вопрос о том, как отразится ситуация с коронавирусом на рынке жилья.

"В этой ситуации не надо стесняться, ставку надо снижать. Разговоры о том, что все деньги пойдут на валютный рынок, надо пресекать, а не пускать деньги на валютный рынок. Решительные действия нужны. Если действия будут решительными, то рынок жилья не сократится", - считает Фадеев.

Он отметил, что как только "рынки завибрировали", то появились сообщения о том, что банки поднимают ставки по ипотечным кредитам. "А с чего вдруг поднимают?! Центральный банк не поднял ставку свою, хотя некоторые и ожидали", - сказал он, добавив, что в этом вопросе нужны "радикальные действия" со стороны исполнительной власти.

Ранее сообщалось, что некоторые российские банки, несмотря на сохранение ключевой ставки ЦБ РФ на заседании 20 марта на уровне 6%, начали повышать ставки по кредитным продуктам. Однако ряд кредитных организаций заняли выжидательную позицию и анализируют рыночные тенденции.