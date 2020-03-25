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Эксперты: дальневосточную ипотеку нужно связать с другими программами развития округа

Как отметил член Общественной палаты РФ Леонид Шарифов, в ДФО действуют еще несколько смежных программ и механизмов - это и территории опережающего социально-экономического развития, и программа "Дальневосточный гектар
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© Юрий Смитюк/ТАСС

ТАСС, 25 марта. Программа "Дальневосточная ипотека" должна быть более тесно связана с другими мерами по развитию Дальневосточного федерального округа (ДФО), это повысит ее востребованность. Такое мнение в среду журналистам высказали члены Общественной палаты РФ Светлана Разворотнева и Леонид Шарифов.

Программа "Дальневосточная ипотека" начала действовать с 10 декабря 2020 года по инициативе президента РФ Владимира Путина. Вице-премьер - полномочный представитель президента в ДФО Юрий Трутнев ранее поручил главам регионов координировать работу по ипотеке, в том числе следить за ценами на жилье.

"Льготная ипотека на Дальнем Востоке, конечно, создает условия для решения жилищных проблем, но пока этого недостаточно <…> Нужно синхронизировать процессы", - сказала Разворотнева во время прошедшей в ТАСС презентации специального доклада Общественной палаты РФ "Право на жилье есть у каждого".

Шарифов напомнил, что, помимо дальневосточной ипотеки, в ДФО действуют еще несколько смежных программ и механизмов, направленных на развитие округа - это и территории опережающего социально-экономического развития, и программа "Дальневосточный гектар". Он отметил, что они позитивно влияют на развитие регионов, но нужно, чтобы эти программы "шли бок о бок, а не в отрыве друг от друга". В частности, член Общественной палаты РФ предложил более интенсивно применять специальные меры поддержки там, где создаются новые производства.

Программа "Дальневосточная ипотека" будет действовать до 2024 года. Она позволяет молодым семьям и участникам программы "Дальневосточный гектар" получить кредит в размере не более 6 млн рублей по ставке 2% годовых на срок до 20 лет на приобретение жилья на первичном рынке. По данным на начало марта, участники льготной программы заключили договоры на 14 млрд рублей.

Теги
РоссияДальний Восток
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