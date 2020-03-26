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Объем ввода жилья в Дагестане за январь-февраль вырос на 65,6%

В республике построили 72,3 тыс. кв. метров жилья

МАХАЧКАЛА, 26 марта. /ТАСС/. Объем жилищного фонда, введенного в эксплуатацию за два месяца 2020 года в Дагестане, увеличился на 65,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщается на сайте территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Республике Дагестан.

"В январе-феврале 2020 года введено жилья общей площадью 72,3 тыс. кв. метров, что составило 165,6% к соответствующему периоду предыдущего года, в том числе индивидуальных жилых домов - 33,7 тыс. кв. метров (101,4%)", - говорится в сообщении.

В Минстрое республики ТАСС пояснили, что такого роста удалось достичь за счет увеличения ввода многоквартирных домов. "Из общей площади, введенных в эксплуатацию жилых помещений в республике в январе-феврале 2020 года на долю индивидуального жилищного строительства приходится 46,6 %, а на долю многоквартирных жилых домов - 53,4 %", - пояснили в министерстве.

По данным статистики, наибольшее увеличение ввода жилых домов наблюдается в шести муниципальных районах: Кизлярском и Табасаранском - в 2,5 раза, Кизилюртовском - в два раза, Тарумовском - в 1,7 раза, Хасавюртовском - на 21,2%, Казбековском - на 7,3%, а также в городских округах: Каспийске - в 19,1 раза, Кизляре - на 50,9% Хасавюрте - на 47,4%, Дагестанских Огнях - на 26,7%, Буйнакске - на 20,4%.

На сайте управления уточняется, что за первые два месяца текущего года было введено 10 многоквартирных домов площадью 38,562 кв. м., тогда как в первые два месяца прошлого года - всего 2 многоквартирных дома площадью 10,413 кв. м.

Всего объем работ, выполненных по виду деятельности "строительство" за январь-февраль 2020 года составил 5610,7 млн рублей, или 92,1% (в сопоставимых ценах) к уровню соответствующего периода предыдущего года. Крупными и средними строительными организациями за первые два месяца 2020 года выполнено работ на 311,3 млн рублей.

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