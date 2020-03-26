Минстрой рекомендует управляющим компаниям чаще дезинфицировать подъезды

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Минстрой России рекомендовал управляющим компаниям увеличить периодичность уборки и чаще дезинфицировать подъезды в многоквартирных домах для профилактики из-за ситуации с коронавирусом. Об этом ТАСС в четверг сообщили в пресс-службе ведомства.

"Если такое решение еще не принято региональными властями, из-за коронавируса мы рекомендуем управляющим компаниям увеличить периодичность проведения уборки и чаще дезинфицировать места общего пользования в многоквартирных домах, - сказали в пресс-службе.

По действующему законодательству, периодичность уборки не определена, она устанавливается непосредственно в договорах управления многоквартирными домами - как правило, по мере необходимости, сказал ТАСС эксперт тематической площадки Общероссийского народного фронта "Жилье и городская среда" Павел Склянчук. "Следует поприветствовать данное решение Минстроя. В то же время, это возлагает обязанность на региональные жилищные инспекции по контролю за исполнением рекомендаций, а также применять санкции в случае их игнорирования", - сказал эксперт.

В Минстрое добавили, что рекомендуют ограничить проведение очных собраний жильцов, а сотрудникам эксплуатирующих организаций, контактирующим с людьми, необходимо носить маски, уделять повышенное внимание гигиене рук. Минстрой также рекомендовал органам жилищного надзора провести разъяснительную работу с управляющими компаниями по профилактике коронавируса.

Ранее 16 марта эксперты высказывали ТАСС мнение, что необходимо выпустить рекомендации для управляющих компаний по дезинфекции подъездов, это могло бы улучшить санитарно-эпидемиологическую ситуацию в многоквартирных домах в условиях борьбы с коронавирусом в России. Они отмечали необходимость адресной обработки мест общего пользования, если в доме находятся люди, контактировавшие с лицами, у которых подтвердилось заражение коронавирусом.