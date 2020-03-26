Девелоперы не остановят стройку в нерабочую неделю

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Российские девелоперы не остановят строительство жилья в нерабочую неделю с 30 марта по 5 апреля 2020 года, некоторые из них минимизируют работы на стройках. Офисы продаж квартир продолжат функционировать, но в большинстве случаев перейдут на дистанционный режим работы, сообщили ТАСС представители крупнейших российских застройщиков.

Крупные российские застройщики отмечают, что в нерабочую неделю с 30 марта по 5 апреля полностью не прекратят строительные работы на объектах. "В рамках реализации поручения президента РФ все процессы, которые могут быть приостановлены, будут временно прекращены. Работы, которые не могут быть "заморожены" в связи с технологическими особенностями производства, будут минимизированы и вестись в необходимом объеме", - прокомментировали ТАСС в пресс-службе ГК "Инград", которая занимается строительством жилья в Москве и Московской области.

Вице-президент - руководитель инвестиционно-коммерческого блока "Интеко" Евгений Семенов также сказал, что на строительных площадках компании есть ряд производственных процессов, которые нельзя остановить полностью. При этом застройщик на время минимизирует работы на тех участках, где это не отразится на общих темпах строительства. Компания занимается строительством жилья в Москве, Ленинградской и Ростовской областях.

В ГК "Гранель" (регионы присутствия Москва и Подмосковье) планируют настроить рабочие процессы на следующую неделю так, чтобы выполнить поставленные сроки ввода жилых домов в эксплуатацию, отметил заместитель директора по продажам компании Сергей Нюхалов. В пресс-службе "Группы ЛСР" отметили, что вопрос по работе на строительных объектах "находится в стадии проработки".

"Группа "Самолет" продолжает работать в стандартном режиме с обеспечением всех новых мер безопасности. На строительных объектах группы будут вестись работы, связанные с обеспечением непрерывности производственного процесса", - рассказали в пресс-службы застройщика с объектами в Москве, Московской и Ленинградской областях. Директор департамента девелопмента московской ГК "А101" Олег Гурьев отметил, что решения о режиме работы отдельных специалистов на стройплощадках и в офисах продаж будут приниматься в рамках нормативной базы и распоряжений органов власти.

Офисы продаж уходят в онлайн

"В данный момент прорабатываются различные варианты сценариев работы отдела продаж "Группы ЛСР" в московском регионе, но уже сейчас понятно, что мы полностью готовы для работы онлайн", - прокомментировали агентству в пресс-службе застройщика. В "Группе "Самолет" также сказали, что на этой неделе переведут на удаленный режим всех сотрудников центрального офиса, которые могут работать дистанционно.

На дистанционную работу офисов продаж переходят также ГК "Гранель" и "Колди", консультации и презентации которых будут проходить в режиме онлайн. В "Интеко" на удаленный режим работы переведены сотрудники, которые выполняют вспомогательные функции, сейчас офисы продаж компании работают в штатном режиме. Офисы продаж ГК "Инград" на следующей неделе будут работать в дежурном режиме по графику выходного дня, часть сотрудников компании в последние две недели перевели на удаленную работу.

Президент России Владимир Путин в среду в обращении к гражданам страны объявил следующую неделю нерабочей, но с сохранением зарплаты. Президент уточнил, что в течение этой недели продолжат работу "все структуры жизнеобеспечения, в том числе медицинские учреждения, аптеки, магазины, учреждения, обеспечивающие банковские финансовые расчеты, транспорт, а также органы власти всех уровней".