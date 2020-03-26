Crocus Group закроет в своих ТЦ в Подмосковье все магазины, кроме аптек и продуктовых

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Четыре торгово-развлекательных комплекса девелоперской компании Crocus Group в Подмосковье с 28 марта по 5 апреля будут открыты для посещения только продовольственных магазинов, аптек и банков. Другие магазины розничной торговли будут закрыты из-за пандемии коронавируса, сообщила в четверг ТАСС пресс-служба Crocus Group.

"В соответствии с указом президента РФ и соответствующим постановлением губернатора Московской области в целях профилактики распространения коронавирусной инфекции на территории Москвы и Московской области с 28 марта по 5 апреля 2020 года предприятия розничной торговли, развлечений, предприятия общепита и салоны красоты приостанавливают свою деятельность в торговых центрах "Vegas Каширское шоссе", "Vegas Кунцево", "Vegas Крокус Сити" и "Крокус Сити Молл", - говорится в сообщении.

Исключением станут магазины продовольственных товаров, аптеки и банки, поэтому торговые центры будут открыты для посещения этих объектов. Уточняется, что свою работу продолжат продовольственные магазины сети "Твой дом". Кроме того, будет работать доставка блюд из ресторанов, расположенных в торговых центрах.

Crocus Group - одна из крупнейших девелоперских компаний России, основана в 1989 году. Общая площадь реализованных проектов превышает 4 млн кв. метров.

"Vegas Каширское шоссе", по данным компании, самый большой в России торгово-развлекательный комплекс, общей площадью 480 тыс. кв. м (торговая площадь составляет 134,7 тыс. кв. м). В ТЦ расположено 400 магазинов, 40 ресторанов и девять кинозалов. "Vegas Кунцево" занимает 286,9 тыс. кв. м (торговая площадь - 119,5 тыс. кв. м), включает более 300 магазинов. Общая площадь "Vegas Крокус Сити" (Красногорск) составляет 285 тыс. кв. м, торговая - 116,7 тыс. кв. м.

Компании также принадлежит "Крокус Сити Молл", расположенный в Красногорске. ТЦ занимает 62 тыс. кв. метров, на которых расположено более 200 бутиков.

Пандемия коронавируса

Президент России Владимир Путин в среду в обращении к гражданам страны в связи с распространением коронавируса объявил следующую неделю нерабочей, но с сохранением зарплаты. Президент уточнил, что в течение этой недели продолжат работу "все структуры жизнеобеспечения, в том числе медицинские учреждения, аптеки, магазины, учреждения, обеспечивающие банковские финансовые расчеты, транспорт, а также органы власти всех уровней".

Губернатор Московской области Андрей Воробьев позже постановил приостановить в регионе работу ресторанов, кафе и иных предприятий общественного питания с 28 марта по 5 апреля. Также в этот период будет приостановлена работа объектов розничной торговли, за исключением аптек, продовольственных магазинов и магазинов, торгующих товарами первой необходимости.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 150 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились свыше 457 тыс. человек, зафиксировано более 21 тыс. смертельных исходов. В России зарегистрировано 840 случаев заражения, 38 человек вылечились и выписаны из больниц, два человека умерли. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.