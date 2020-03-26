Минстрой предлагает субсидировать ипотеку и компенсировать выпадающие доходы по долгам ЖКХ

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Минстрой России совместно с регионами разработал антикризисный план по поддержке строительной отрасли и сферы ЖКХ, который предполагает субсидирование процентных ставок и ипотеки, кредитные каникулы для застройщиков и компенсацию выпадающих доходов за услуги ЖКХ. Об этом сообщается в четверг на сайте ведомства.

"Ведомство предлагает предусмотреть возможность оказания регионам финансовой поддержки на подготовку объектов ЖКХ к отопительному сезону, компенсировать организациям выпадающие доходы в случае задолженности за коммунальные услуги и поддержать граждан, оказавшихся в сложной жизненной ситуации", - приводятся в сообщении слова главы Минстроя Владимира Якушева.

Документ уже направлен в Минэкономразвития и после обсуждения с правительством будет включен во второй пакет антикризисных мер.

Как сообщается на сайте Минстроя, вице-премьер Марат Хуснуллин поручил вести еженедельный мониторинг застройщиков, а также заявил о необходимости проанализировать состояние всей отрасли в каждом регионе.

Кроме того, ранее он поручил Минпромторгу совместно с главами регионов в ежедневном режиме мониторить цены на стройматериалы в России, и в случае необоснованного завышения обращаться в ФАС.