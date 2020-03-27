Эксперт: объем господдержки ЖКХ может составить 10-20 млрд рублей

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Финансовая помощь регионам в сфере ЖКХ может обойтись в 10-20 млрд рублей. Такое мнение высказал в пятницу ТАСС эксперт тематической площадки Общероссийского народного фронта "Жилье и городская среда" Павел Склянчук.

Ранее стало известно, что Минстрой России разработал план мероприятий по поддержке строительной отрасли и сферы ЖКХ в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением коронавируса. Ведомство предлагает оказывать регионам поддержку в подготовке объектов ЖКХ к отопительному сезону, компенсировать организациям выпадающие доходы в случае задолженности за коммунальные услуги и поддержать граждан, оказавшихся в сложной жизненной ситуации. Документ сейчас рассматривает Минэкономразвития России, после обсуждения правительством РФ он будет включен во второй пакет антикризисных мер.

"Общая стоимость будет складываться из заявок субъектов Российской Федерации и может достичь 10-20 млрд рублей. Наиболее сложно обстоит вопрос с теплоснабжающими организациями почти в половине регионов страны, которые из-за теплой зимы понесли серьезные убытки там, где расчет осуществляется не равномерно в течение года, а только в течение отопительного периода - в среднем восемь месяцев", - сказал Склянчук.

В качестве дополнительных мер поддержки сферы ЖКХ эксперт считает необходимым предоставить муниципалитетам льготы по налогу на имущество по новым объектам коммунальной инфраструктуры в сфере водоснабжения и водоотведения по нацпроекту "Экология" и федеральному проекту "Чистая вода", поскольку это влияет на стоимость тарифа.

Также стоит предусмотреть компенсации для управляющих компаний и ТСЖ не только по задолженностям за коммунальные услуги, но и за содержание общего имущества, уверен заместитель генерального директора ассоциации организаций и специалистов в сфере развития ЖКХ и городского развития "ЖКХ и городская среда" Дмитрий Гордеев. "Люди поднимают вопрос о дезинфекции общих помещений в домах. Средства на это в платежах нигде не заложены. Поэтому Минстрой РФ должен установить размеры и профинансировать стоимость таких услуг", - говорит эксперт.

Помочь регионам с отопительным сезоном

Собеседники агентства отмечают, что финансирование регионов на подготовку к отопительному сезону, в первую очередь, может пойти на закупку топлива, модернизацию котельных, ремонт и замену тепловых сетей, чтобы избежать аварий в отопительный период.

Гордеев обращает внимание, что необходимо также предусмотреть контроль целевого использования этих средств. При этом наибольшая поддержка нужна будет регионам с большим количеством малых городов, в которых зафиксирована высокая степень износа коммунальных сетей, добавляет Склянчук.

В некоммерческом партнерстве "ЖКХ Контроль" считают, что при подготовке регионов к отопительному сезону основные проблемы чаще всего связаны с подготовкой домов. "Есть компании, которые не проводят нужные мероприятия [по подготовке к отопительному сезону] по разным причинам, в том числе и потому, что сборы достаточно низкие, и они пытаются выбирать только отдельные мероприятия из всего перечня. Сейчас также должна осуществляться поддержка управляющих организаций, которые управляют ветхими и аварийными домами, потому что там точно [несопоставима] стоимость управления и всех работ [с тем], что они собирают", - отмечает исполнительный директор организации, зампредседателя Общественного совета при Минстрое Светлана Разворотнева.

Субсидии на оплату ЖКХ

Опрошенные ТАСС эксперты отмечают важность упрощения процедуры выдачи россиянам субсидий на оплату услуг ЖКХ. "Самый главный тренд - нужно делать максимально простой и максимально быстрой адресную помощь гражданам, оказавшимся в сложной жизненной ситуации. <…> [Если] есть долг [за услуги ЖКХ], люди не могут получить субсидию, сейчас это становится критически важным, надо срочно менять этот пункт [в Жилищном кодексе РФ]. Субсидиями пока плохо пользуются, потому что сложно собрать все документы, бремя сбора документов должно лечь на органы исполнительной власти субъекта или учреждения, уполномоченного им, которое принимает решение о выделении субсидии", - прокомментировала Разворотнева.

По ее словам, также необходимо предусмотреть однократную процедуру проверки нуждаемости в субсидии и предоставления документов на период чрезвычайной ситуации. Эксперт напомнила, что правительство РФ 26 марта внесло на рассмотрение в Госдуму законопроект "О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ по вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций". Своими предложениями она предлагает расширить проект федерального закона.

Минстрою следует выделять дополнительное федеральное финансирование помощи регионам на адресные субсидии в сфере ЖКХ, считает Гордеев. "Во многих субъектах РФ низкие стандарты стоимости жилищно-коммунальных услуг и максимально допустимой доли расходов семей на оплату ЖКУ. Поэтому адресную помощь получает малая доля домохозяйств", - говорит эксперт.

В свою очередь Склянчук считает, что следует ввести субсидии для малообеспеченных граждан по замене или поверке исправности индивидуальных приборов учета коммунальных ресурсов. Кроме того, можно было бы установить мораторий на проверку, так как в этом случае в квартиру должны приходить сотрудники спецорганизаций, что, по его мнению, "неуместно в условиях сложной эпидемиологической ситуации".