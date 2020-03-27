{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Эксперты: квартиры в новостройках в марте подорожали в среднем на 2%

Средняя цена квадратного метра составляет 85 884 рубля

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Стоимость квартир на первичном рынке России по предварительным итогам марта выросла в среднем почти на 2%. При этом за последние две недели на фоне падения рубля и пандемии коронавируса значительно вырос спрос на недвижимость, а цена изменилась почти на каждую вторую квартиру, сообщили опрошенные ТАСС эксперты.

"На данный момент средняя цена квадратного метра в России составляет 85 884 рубля, это на 1,9% больше прошлого месяца. За год рост составил 10%", - сказал ТАСС руководитель категории новостроек "Авито Недвижимости" Дмитрий Алексеев.

Согласно исследованию ЦИАН, средняя стоимость квадратного метра в Москве в марте увеличилась до 201,3 тыс. рублей, прибавив за месяц 2%. Такой же рост произошел в Петербурге, где квартиры на первичном рынке в марте продаются за 131,7 тыс. рублей за кв. м.

Сильнее всего среди 16 крупнейших городов за месяц квартиры подорожали в Нижнем Новгороде - на 4%, до 80,4 тыс. рублей. При этом на 4% подешевели квартиры в Самаре (до 44,2 тыс. рублей) - это самое большое снижение цены в марте среди крупных городов.

"Цены продолжают расти (в годовом выражении +9% в Москве, +7% в Санкт-Петербурге, +8% в городах-миллионниках). В региональных центрах темпы роста - менее 1% в месяц", - сказал ТАСС руководитель аналитического центра ЦИАН Алексей Попов.

Аномалии рынка

Нестандартные внешние обстоятельства (падение рубля и начало пандемии) привели к активным поискам оптимальной стратегии продаж, отметил Попов.

"За последние две недели изменилась цена почти на каждую вторую квартиру (обычно доля таких лотов не более 25%). Выросла как доля подорожавших квартир (6% лотов в Московском регионе стали дороже более чем на 5%; 27% лотов увеличили цену на 1-5%), так и предложений, где цена снизилась", - подчеркнул руководитель аналитического центра ЦИАН.

"Авито Недвижимость", в свою очередь, зафиксировало значительное увеличение спроса. "По всей России в течение второй недели марта он вырос на 30%, с 16 по 22 марта - еще на 10% к уровню предыдущей недели. На фоне ослабления рубля и непростой экономической ситуации россияне пытаются сохранить накопленные средства, вложив их в стабильные активы", - прокомментировал Алексеев.

По его словам, застройщики, понимая ситуацию с ажиотажным спросом, увеличивают также и объем предложения: за две недели он вырос больше чем на 2%.

Прогноз на первый квартал

Статистика по регистрациям договоров долевого участия по итогам марта пока не готова, но косвенные индикаторы говорят о росте числа сделок, сообщил Попов. По его словам, по отношению к февралю на 25% выросло число просмотров объявлений и на 20% увеличилось число бронирований.

"Однако по итогам квартала продажи все равно будут ниже, чем год назад из-за слабых результатов января и февраля (за первые два месяца рынок упал на 16% в абсолютном и на 4% в денежном выражении)", - отметил эксперт.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Эксперты предложили учесть показатели нацпроекта по жилью при субсидировании ипотеки
Ранее Минстрой совместно с регионами разработал антикризисный план, который предполагает субсидирование процентных ставок и ипотеки
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС