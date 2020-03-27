Эксперты: квартиры в новостройках в марте подорожали в среднем на 2%

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Стоимость квартир на первичном рынке России по предварительным итогам марта выросла в среднем почти на 2%. При этом за последние две недели на фоне падения рубля и пандемии коронавируса значительно вырос спрос на недвижимость, а цена изменилась почти на каждую вторую квартиру, сообщили опрошенные ТАСС эксперты.

"На данный момент средняя цена квадратного метра в России составляет 85 884 рубля, это на 1,9% больше прошлого месяца. За год рост составил 10%", - сказал ТАСС руководитель категории новостроек "Авито Недвижимости" Дмитрий Алексеев.

Согласно исследованию ЦИАН, средняя стоимость квадратного метра в Москве в марте увеличилась до 201,3 тыс. рублей, прибавив за месяц 2%. Такой же рост произошел в Петербурге, где квартиры на первичном рынке в марте продаются за 131,7 тыс. рублей за кв. м.

Сильнее всего среди 16 крупнейших городов за месяц квартиры подорожали в Нижнем Новгороде - на 4%, до 80,4 тыс. рублей. При этом на 4% подешевели квартиры в Самаре (до 44,2 тыс. рублей) - это самое большое снижение цены в марте среди крупных городов.

"Цены продолжают расти (в годовом выражении +9% в Москве, +7% в Санкт-Петербурге, +8% в городах-миллионниках). В региональных центрах темпы роста - менее 1% в месяц", - сказал ТАСС руководитель аналитического центра ЦИАН Алексей Попов.

Аномалии рынка

Нестандартные внешние обстоятельства (падение рубля и начало пандемии) привели к активным поискам оптимальной стратегии продаж, отметил Попов.

"За последние две недели изменилась цена почти на каждую вторую квартиру (обычно доля таких лотов не более 25%). Выросла как доля подорожавших квартир (6% лотов в Московском регионе стали дороже более чем на 5%; 27% лотов увеличили цену на 1-5%), так и предложений, где цена снизилась", - подчеркнул руководитель аналитического центра ЦИАН.

"Авито Недвижимость", в свою очередь, зафиксировало значительное увеличение спроса. "По всей России в течение второй недели марта он вырос на 30%, с 16 по 22 марта - еще на 10% к уровню предыдущей недели. На фоне ослабления рубля и непростой экономической ситуации россияне пытаются сохранить накопленные средства, вложив их в стабильные активы", - прокомментировал Алексеев.

По его словам, застройщики, понимая ситуацию с ажиотажным спросом, увеличивают также и объем предложения: за две недели он вырос больше чем на 2%.

Прогноз на первый квартал

Статистика по регистрациям договоров долевого участия по итогам марта пока не готова, но косвенные индикаторы говорят о росте числа сделок, сообщил Попов. По его словам, по отношению к февралю на 25% выросло число просмотров объявлений и на 20% увеличилось число бронирований.

"Однако по итогам квартала продажи все равно будут ниже, чем год назад из-за слабых результатов января и февраля (за первые два месяца рынок упал на 16% в абсолютном и на 4% в денежном выражении)", - отметил эксперт.