Управляющие коммерческой недвижимостью просят правительство продлить лицензии иностранцам

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Российская гильдия управляющих и девелоперов (РГУД) попросила правительство продлить лицензии иностранцам, работающим в сфере коммерческой недвижимости. Такие данные содержатся в письме на имя премьер-министра России Михаила Мишустина, копия которого есть в распоряжении ТАСС.

Ранее Россия на фоне распространения коронавируса с 18 марта по 1 мая временно ограничила въезд на свою территорию для иностранцев и лиц без гражданства. При этом, например, для граждан СНГ разрешение на работу и патент, выдается на один-три месяца.

"Просим рассмотреть возможность применения мер поддержки строительных, клининговых и других компаний, имеющих разрешение на привлечение в качестве работников граждан иностранных государств, в связи с изменением миграционного законодательства, а именно возможность продления разрешения на работу таким сотрудникам при гарантии работодателя неукоснительно соблюдать рекомендации Роспотребнадзора России по организации трудовой деятельности", - говорится в письме. Также гильдия просит дополнить меры государственной поддержки "налоговыми каникулами" по оплате налога на добавленную стоимость для предприятий отрасли коммерческой недвижимости сроком на шесть месяцев.

Согласно приведенным в письме данным, совокупный объем современных объектов коммерческой недвижимости на территории России составляет около 100 млн кв. м офисных, торговых и складских площадей. Общая кредитная нагрузка на отрасль, по консервативной оценке, - 2-3 трлн рублей. "Указанный комплекс мер позволит компаниям гибко подстроиться под современные экономические реалии, сохранить трудовой коллектив и его компетенции, восстановить темпы роста в максимально короткие сроки", - отмечается в письме.

Российская гильдия управляющих и девелоперов объединяет более 400 компаний - строителей, инвесторов, девелоперов, архитекторов, управляющих жилой и коммерческой недвижимостью.