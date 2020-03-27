{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Распространение коронавируса нового типа

Управляющие коммерческой недвижимостью просят правительство продлить лицензии иностранцам

Они также просят дополнить меры государственной поддержки "налоговыми каникулами" по оплате налога на добавленную стоимость для предприятий отрасли сроком на шесть месяцев

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Российская гильдия управляющих и девелоперов (РГУД) попросила правительство продлить лицензии иностранцам, работающим в сфере коммерческой недвижимости. Такие данные содержатся в письме на имя премьер-министра России Михаила Мишустина, копия которого есть в распоряжении ТАСС.

Ранее Россия на фоне распространения коронавируса с 18 марта по 1 мая временно ограничила въезд на свою территорию для иностранцев и лиц без гражданства. При этом, например, для граждан СНГ разрешение на работу и патент, выдается на один-три месяца.

"Просим рассмотреть возможность применения мер поддержки строительных, клининговых и других компаний, имеющих разрешение на привлечение в качестве работников граждан иностранных государств, в связи с изменением миграционного законодательства, а именно возможность продления разрешения на работу таким сотрудникам при гарантии работодателя неукоснительно соблюдать рекомендации Роспотребнадзора России по организации трудовой деятельности", - говорится в письме. Также гильдия просит дополнить меры государственной поддержки "налоговыми каникулами" по оплате налога на добавленную стоимость для предприятий отрасли коммерческой недвижимости сроком на шесть месяцев.

Согласно приведенным в письме данным, совокупный объем современных объектов коммерческой недвижимости на территории России составляет около 100 млн кв. м офисных, торговых и складских площадей. Общая кредитная нагрузка на отрасль, по консервативной оценке, - 2-3 трлн рублей. "Указанный комплекс мер позволит компаниям гибко подстроиться под современные экономические реалии, сохранить трудовой коллектив и его компетенции, восстановить темпы роста в максимально короткие сроки", - отмечается в письме.

Российская гильдия управляющих и девелоперов объединяет более 400 компаний - строителей, инвесторов, девелоперов, архитекторов, управляющих жилой и коммерческой недвижимостью.

Теги
РоссияРаспространение коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Прием документов на выплату компенсаций дольщикам в нерабочую неделю не остановится
Всего наблюдательный совет Фонда принял решения о выплате компенсации 8 тыс. дольщикам
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС