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В России заработал центр информационной поддержки ипотечных заемщиков

Интересующую информацию можно узнать на сайте спроси.дом.рф или по телефону 8 (800) 700-56-77

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Центр информационной поддержки ипотечных заемщиков в условиях сложной экономической ситуации и распространения коронавируса создали в России, сообщила в понедельник пресс-служба вице-премьера Марата Хуснуллина.

"В ходе наблюдательного совета компании ДОМ.РФ на прошлой неделе было принято решение о создании такого информационного центра. Позвонив на него, заемщики смогут узнать о мерах помощи, которые они могут получить. Важно сделать так, чтоб каждый заемщик понимал, на что он может рассчитывать, оказавшись в сложной жизненной ситуации. Особенно этот вопрос актуален в текущих экономических реалиях", - приводит пресс-служба слова Хуснуллина.

Кроме звонка на бесплатную горячую линию по номеру 8 (800) 700-56-77, получить интересующую ипотечных заемщиков информацию можно на сайте спроси.дом.рф.

Теги
РоссияХуснуллин, Марат Шакирзянович
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