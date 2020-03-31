Участниками накопительно-ипотечной системы в 2020 году стали уже почти 2 тыс. военных ВВО

ВЛАДИВОСТОК, 31 марта. /ТАСС/. Участниками накопительно-ипотечной системы с начала 2020 года стали почти 2 тыс. военнослужащих Восточного военного округа (ВВО). Эта система позволяет купить жилье в любом населенном пункте, который выберет военный, сообщили ТАСС в пресс-службе ВВО.

"С 2005 года по настоящее время в реестр участников накопительно-ипотечной системы включено более 46 тыс. военнослужащих воинских частей, дислоцирующихся на территории Республики Бурятия, Забайкальского края и девяти субъектов Дальнего Востока. С начала текущего года в реестр участников накопительно-ипотечной системы включено почти 2 тыс. военнослужащих, изъявили желание получить целевой жилищный займ для приобретения жилья 541 военнослужащий", - сообщили в пресс-службе.

Там уточнили, что в 2019 году участниками системы стали более 10 тыс. военнослужащих военного округа, 1 742 участника получили целевой жилищный займ, 1 857 военнослужащих - денежные средства, накопленные на именных накопительных счетах. Система позволяет военному купить квартиру там, где проходит его служба, или в другом населенном пункте, чтобы поселиться там после увольнения. Когда выслуга военнослужащего составит 20 лет, в том числе в льготном исчислении, он может получить накопленные за время службы на его счете деньги с учетом полученного дохода от инвестирования и уже на них купить квартиру, не обращаясь в банк за ипотекой.

"В этом отличие приобретения жилья на накопленные средства от приобретения жилья с помощью целевого жилищного займа. Ну и самое главное отличие накопительно-ипотечной системы от обычной ипотеки в том, что взнос за приобретенное жилье за военнослужащего платит государство", - отметили в пресс-службе.

Популярная система

В ближайшее время накопительно-ипотечная система должна стать основной формой жилищного обеспечения военнослужащих. Уже сейчас число ее участников заметно превышает число военных, получивших постоянное жилье, государственные жилищные сертификаты и жилищную субсидию, вместе взятых. По данным пресс-службы ВВО, в 2019 году военные округа получили более 5,4 млрд рублей жилищных субсидий на строительство или приобретение постоянного жилья. За этот же период служебное жилье получили почти 6 тыс. военных, в том числе 183 многодетные семьи.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу ранее сообщил, что военная ипотека становится все популярнее среди военнослужащих. Число участников накопительно-ипотечной системы в Вооруженных силах РФ возросло более чем в 2,5 раза с 2012 года.

Вопрос об обеспечении жильем военнослужащих и военных пенсионеров обсуждался в 2019 году на встрече президента России Владимира Путина с представителями общественности Крыма и Севастополя. В частности, поднимались вопросы о слишком маленькой сумме жилищных сертификатов, которые не позволяют приобрести квартиру. Путин пообещал найти дополнительные средства и потребовал не допускать проволочек при обеспечении военных жильем.