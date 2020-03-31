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Жителей Москвы и Подмосковья временно освободили от платы за капремонт

Речь идет о периоде с 1 апреля по 30 июня
Описание
© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Жители многоквартирных домов в Москве и Подмосковье на три месяца будут освобождены от платы за капитальный ремонт. Соответствующие документы подписали мэр столицы Сергей Собянин и губернатор Московской области Андрей Воробьев.

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"Собственники помещений в многоквартирных домах, расположенных на территории города Москвы, освобождаются от уплаты взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме за период с 1 апреля 2020 года по 30 июня 2020 года", - говорится в указе Собянина.

"Жители многоквартирных домов Подмосковья на три месяца будут освобождены от платы за капремонт. Мораторий вступает в силу 1 апреля", - говорится в сообщении пресс-службы губернатора Подмосковья.

Воробьев добавил, что власти постараются сделать так, чтобы принимаемые меры на срок капитального ремонта почти не повлияли, он будет выполнен качественно и с учетом пожеланий жителей региона. "Может, для кого-то это и мелочь, но лучше в это непростое время, чтобы эти деньги оставались в семье. Для нашего региона такой трехмесячный мораторий - это весьма важный шаг. У нас самая большая в стране программа капитального ремонта. В нее включено больше 44 тыс. домов", - цитирует пресс-служба слова губернатора.

Кроме того, мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге сообщил, что в многоквартирных домах будут завершены ранее начатые работы, необходимые для обеспечения безопасности и комфорта проживания.

"Новые объекты пока начинать не будем. Решение принято по просьбам москвичей, т.к. проведение ремонта создает серьезный дискомфорт для людей, вынужденных 24 часа в сутки находиться дома. К тому же, минимизация нахождения посторонних людей в жилых домах повысит эффективность режима самоизоляции", - написал Собянин.

О самоизоляции

29 марта мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Московской области Андрей Воробьев своими указами расширили режим повышенной готовности для профилактики распространения коронавируса. Новые меры, в частности, предусматривают режим самоизоляции для граждан всех возрастов за исключением тех случаев, когда люди нуждаются в экстренной медицинской помощи, покупке продуктов. Жители могут ездить на работу, если она не была приостановлена.

В новость были внесены изменения (10:43 мск) — добавлены подробности по тексту.

Теги
Воробьев, Андрей ЮрьевичСобянин, Сергей СеменовичРоссия
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