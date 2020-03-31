Кратковременный всплеск спроса на российские новостройки зарегистрирован в марте

МОСКВА, 31 марта. /Корр. ТАСС Наталья Денисова/. Всплеск спроса на новостройки в марте 2020 года произошел во всех городах-миллионниках России на фоне экономической неопределенности и валютных колебаний, сообщил ТАСС во вторник генеральный директор федерального портала "Мир квартир" Павел Луценко.

"Всплеск спроса на новостройки по итогам марта отмечен нами во всех миллионниках. Начался он сразу после новостей о падении котировок нефти и курса рубля (9 марта стало известно о резком обесценивании рубля - прим. ТАСС). Люди поняли, что сейчас будет дорожать ипотека, и те, кто планировал покупать, поспешили в офисы продаж", - сказал эксперт.

В частности, Луценко отметил, что в пятерке лидеров по динамике спроса на новостройки в марте по сравнению с февралем оказались Челябинск - 52%, Новосибирск - 47%, Уфа - 45%, Воронеж - 44%, Волгоград - 43%. В Москве спрос в марте вырос на 15% по сравнению с февралем, в Санкт-Петербурге - на 21%.

На фоне негативных событий в экономике в марте покупатели старались провести сделку как можно скорее, сообщила председатель совета директоров компании "Бест-Новострой" Ирина Доброхотова. "Люди уже не хотят находиться в раздумьях по две-три недели, они стали быстрее выбирать и бронировать квартиры. Частично это связано с желанием обменять валютные сбережения по выгодному курсу и вложить их до повышения цены в новостройку. Также активизировались ипотечные заемщики, у которых получено одобрение банка - они понимают, что надо оперативно выбрать объект и заключить договор", - сказала ТАСС эксперт.

Луценко прогнозирует, что тренд был кратковременным, кривая спроса скоро поползет вниз. По его словам, этому способствуют растущие ставки по ипотеке, ограничивающие спрос, а также карантинные меры, во время которых гражданам не до покупки квартир. "К лету застройщикам не останется ничего, кроме как начать объявлять акции и скидки, а к осени - снижать цены официально", - сказал эксперт. Он добавил, что сейчас средняя стоимость квадратного метра в российских новостройках массового сегмента в среднем составляет 47 тыс. руб.

Режим повышенной готовности в связи с распространением коронавируса введен на территории Москвы мэром города Сергеем Собяниным 5 марта 2020 года. Дни с 30 марта по 3 апреля объявлены нерабочими по всей стране.