Дума распространила служебные паспорта на управляющих недвижимостью России за рубежом

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Госдума во вторник приняла в третьем - заключительном - чтении правительственный законопроект, который предусматривает выдачу служебных паспортов работникам организаций, управляющих недвижимым имуществом РФ за рубежом.

Согласно документу, выдавать служебные паспорта можно будет также сотрудникам подрядных организаций, выполняющих работы для государственных нужд в посольствах и консульствах РФ, официальных представительствах России при международных организациях, а также на объектах федеральных органов исполнительной власти и госкорпораций за рубежом.

Как отмечают авторы инициативы, на фоне роста антироссийских настроений власти ряда стран усложняют процедуру получения виз для таких категорий российских граждан. Такая практика приводит "к нарушению сроков исполнения госконтрактов, а в отдельных случаях ставит под угрозу нормальное функционирование российских загранучреждений". Нововведения исправят сложившую ситуацию и позволят обеспечить указанную категорию граждан служебными паспортами, чтобы запрашивать для них служебные визы по линии МИД России на период действия госконтракта.