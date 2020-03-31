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Эксперты: спрос на аренду квартир в Москве снизился из-за коронавируса

Средняя ставка аренды однокомнатной квартиры в марте составила 36,9 тыс. рублей

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Спрос на долгосрочную аренду квартир снизился в Москве с середины марта, так как потенциальные арендаторы откладывают переезд в новое жилье во время самоизоляции из-за коронавируса, сообщили опрошенные ТАСС эксперты.

Март 2020 года с точки зрения распределения спроса на рынке аренды стоит условно разделить на два периода, считает руководитель аналитического центра ЦИАН Алексей Попов. По его словам, в первые две недели месяца активность просмотров объявлений оказалась на 10% выше, чем годом ранее.

"Во второй половине месяца ситуация кардинально изменилась. Число просмотров объявлений наоборот снизилось на 9%. Таким образом, среднемесячная активность столичных арендаторов оказалась сопоставимой с прошлым годом", - сказал эксперт.

Такую же тенденцию зафиксировал сервис "Яндекс. Недвижимость". "Спрос на аренду падает вторую неделю подряд. С середины марта посещаемость этого раздела сократилась на четверть", - сказала аналитик сервиса Анна Львова.

Подстегнуть спрос не смогло даже увеличение предложения на долгосрочном арендном рынке, которое возникло из-за резкого спада в сегменте посуточной аренды. "Количество туристов сократилось, и, чтобы избежать простоя, арендодателям пришлось считаться с новыми правилами игры и переключиться на рынок долгосрочной аренды", - сказал сооснователь и директор по продукту сервиса "ПИК-Аренда" Никита Комаров.

Причины и прогноз

Снижение спроса во второй половине месяца руководитель аналитического центра ЦИАН объяснил в первую очередь ограничительными мерами по распространению коронавируса - клиенты откладывают переезд и поиск нового жилья на время самоизоляции, как добровольной, так и обязательной. Кроме того, сами арендодатели по этой же причине нередко переносят показы квартир.

"Еще одна причина снижения спроса, пока менее очевидная - это начало массовых сокращений и увольнений персонала. Многие из работающих в Москве - это приезжие из других регионов, снимающие жилье. Карантин не лучшее время для поиска работы, поэтому временно количество приезжих в столицу сократится. Более того, стоит ждать роста числа освободившихся квартир из-за разрыва договоров с арендаторами, потерявшими работу, которые не в состоянии далее оплачивать аренду", - считает собеседник агентства.

Долгосрочная аренда предполагает стабильность планов, а сейчас многие находятся в условиях неопределенности, отметила аналитик сервиса "Яндекс. Недвижимость". "Уже с середины марта многие пользователи ограничивают свои поездки по городу и контакты с людьми, что также может влиять на договоренности о просмотрах. Также из-за грядущего летнего сезона интерес перераспределяется в пользу загородной аренды", - подчеркнула она.

При этом, по оценкам Попова, средняя ставка аренды пока никак не отреагировала на произошедшие изменения. "За прошедший месяц она выросла на 1%, в годовой динамике - на 5%", - отметил он.

Однако именно рынок аренды первым отреагирует на происходящие события в мире и России, считает эксперт. По его мнению, уже в апреле динамика ставок снизится, несмотря на формальный "деловой сезон".

По оценкам ЦИАН, в бизнес по аренде квартир на длительный срок вовлечено около 10% жилого фонда Москвы (около 400 тыс. квартир). Средняя ставка аренды однокомнатной квартиры в марте составила 36,9 тыс. рублей, двухкомнатной - 50,1 тыс. рублей.

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