Хуснуллин возглавил наблюдательный совет Фонда защиты дольщиков

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Вице-премьер Марат Хуснуллин стал председателем наблюдательного совета Фонда защиты прав граждан - участников долевого строительства, сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе фонда.

"По распоряжению правительства РФ сформирован новый состав наблюдательного совета Фонда защиты прав дольщиков, в него вошел генеральный директор ДОМ.РФ Виталий Мутко, а вице-премьер Марат Хуснуллин назначен председателем наблюдательного совета Фонда защиты прав дольщиков", - сказали в пресс-службе.

В фонде добавили, что в ближайшее время пройдет первое заседание наблюдательного совета в новом составе, на нем будет рассмотрена проблема восстановления прав около тысячи пострадавших дольщиков. Как уточнили ТАСС в пресс-службе вице-премьера, распоряжение правительства РФ о назначении Хуснуллина будет опубликовано в ближайшее время.

Вице-премьер на своей странице в Instagram отметил, что вопрос дольщиков - один из самых острых для строительной отрасли. "Я это вижу не только основываясь на своем опыте, но и исходя из обращений моих подписчиков в соцсетях. Люди надеются на помощь государства, и мы должны наладить эту работу", - написал он во вторник.

Он добавил, что будет "в ручном режиме заниматься проблемными объектами". При этом, по словам Хуснуллина, только на федеральном уровне такая работа вестись не может - местные власти тоже обязаны работать в этом направлении. "Я буду настаивать на том, чтобы все регионы создавали свои фонды [защиты прав дольщиков] - так работа будет более эффективна", - отметил он.

Ранее набсовет Фонда защиты дольщиков возглавлял министр юстиции России Константин Чуйченко, который до этого занимал должность зампредседателя правительства - руководителя аппарата правительства. Хуснуллин также является председателем наблюдательного совета ДОМ.РФ.

Фонд дольщиков

Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства создан осенью 2017 года во исполнение поручения президента РФ Владимира Путина. Работа фонда направлена на повышение гарантии защиты прав людей, деньги которых застройщики привлекают для строительства многоквартирных домов.