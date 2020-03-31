Около 25 тыс. кв. метров аварийного жилья расселят в Волгоградской области

ВОЛГОГРАД, 31 марта. /ТАСС/. Власти Волгоградской области запланировали расселить граждан с 25 тыс. квадратных метров ветхого и аварийного жилья до конца 2022 года, сообщается во вторник на сайте администрации региона.

"В течение трех лет в Волгоградской области будут поэтапно расселены порядка 25 тыс. квадратных метров ветхого и аварийного жилого фонда - заявка на предоставление финансовой поддержки для реализации региональной программы направлена в Фонд содействия реформированию ЖКХ", - сказано в сообщении.

В областном комитете по строительству уточнили, что в рамках первого этапа (2020-2021 годов) регион планирует получить финансовую поддержку Фонда ЖКХ в размере 446,7 млн рублей для переселения жителей из помещений общей площадью 12,3 тыс. квадратных метров, расположенных на территории Волгограда. На реализацию второго этапа (2021-2022 годов) - в таком же размере - 446,7 млн рублей - на расселение аварийного жилищного фонда площадью 12,4 тыс. квадратных метров в Волгограде и поселке Ерзовка.

В администрации региона напомнили, что в Волгоградской области полностью решен вопрос расселения аварийного фонда, признанного таковым до 1 января 2012 года - это 488 многоквартирных домов площадью 176,7 тыс. квадратных метров, порядка 12 тыс. человек переехали в благоустроенное жилье. В 2019 году стартовал новый этап: соглашение, устанавливающее объем финансирования, подписанного губернатором Андреем Бочаровым и генеральным директором - председателем правления Фонда содействия развитию ЖКХ Константином Цициным.

По приоритетному региональному проекту "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" нацпроекта "Жилье и городская среда" до 2025 года предстоит расселить 171,4 тыс. квадратных метров аварийного фонда на территории 25 муниципальных образований. Новые квартиры получат 11,4 тыс. жителей региона. Общий объем финансирования региональной программы составляет порядка 6 млрд рублей. Одним из ключевых вопросов остается обеспечение надлежащего уровня качества жилья, предоставляемого переселенцам, для этого создана многоступенчатая система контроля.