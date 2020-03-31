Риелторы рассказали, что сделки с жильем не смогли уйти в онлайн

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Введение карантина во многих регионах из-за распространения коронавируса заставило агентства недвижимости перейти на дистанционную работу и наладить проведение удаленных консультаций и оформление сделок. Однако не все процессы при покупке жилья можно перенести в онлайн-режим, такое мнение высказали опрошенные ТАСС риелторы.

Генеральный директор агентства недвижимости "Азбука жилья", работающего в Москве и Подмосковье, Дмитрий Косьмин добавляет, что консультации клиентов и бронирование объектов также доступны в онлайн-режиме и по телефону. Менеджеры ставят устную бронь, после чего отправляют клиентам всю необходимую информацию для принятия решения. "Документы подписываем удаленно и отправляем скан. После завершения карантина оригиналы можно будет забрать самостоятельно или их передадут с курьером", - отмечает он.

По словам риелторов, сегодня покупатели квартир могут дистанционно пройти этапы от выбора квартиры до подписания документов. Как рассказал директор федерального агентства недвижимости "Этажи" Ильдар Хусаинов, потенциальные покупатели пользуются 3D-турами для выбора квартир, заказывают онлайн-показы, которые проводятся полностью дистанционно через стриминговые сервисы, когда клиент может рассмотреть квартиру и в режиме реального времени получить ответы на вопросы.

Все опрошенные ТАСС риелторы подтвердили, что перешли на дистанционную работу с клиентами, а также предусмотрели в компании возможность перевода процессов по оформлению сделок в онлайн. Также ранее крупные девелоперы сообщали, что их офисы продаж переходят на удаленную работу с покупателями.

"Сегодня практически все этапы оформления сделки можно пройти удаленно, от выбора жилья до регистрации. Однако полностью провести сделку дистанционно все еще нельзя, для открытия аккредитива в банке требуется личное присутствие клиента. Вместе с тем сейчас рассматривается вопрос об открытии счетов в удаленном режиме, и девелоперы отрабатывают возможность оплаты квартиры картой", - отметила управляющий партнер риелторской и консалтинговой компании "Метриум" Мария Литинецкая (компания присутствует на рынках Москвы и Московской области).

По словам Хусаинова, во многих регионах России необходимые справки для проведения сделки можно получить дистанционно через онлайн-сервисы Росреестра, от расчетно-информационных центров, органов опеки и т.д. Он отмечает, что продавцы недвижимости тоже в период карантина могут в онлайн-режиме выставить квартиру на продажу без встречи с риелтором.

Электронная подпись и работа госструктур

Однако эксперты отмечают, что трудности в проведении дистанционных сделок возникают из-за отсутствия у покупателей электронной цифровой подписи. "Онлайн сделки с недвижимостью могут заключать только те физические лица, у которых есть электронная подпись. Кроме наличия подписи, они должны были сходить в МФЦ и подтвердить свои намерения выйти на сделку. Сейчас это невозможно, потому что МФЦ закрыли с 30 марта", - говорит управляющий директор "МИЭЛЬ - Сеть офисов недвижимости" Юлия Антясова.

По словам Литинецкой, чтобы получить электронную цифровую подпись, необходимо совершить выезд и подать пакет документов в аккредитованный удостоверяющий центр. Хусаинов добавляет, что в регионах, где нет полной самоизоляции, агентство оформляет электронную цифровую подпись для участников сделки через свой удостоверяющий центр, но в большинстве случаев и продавцы, и покупатели сейчас проводят основную часть сделки дистанционно, а с ее регистрацией договариваются на более поздний период.

По словам председателя совета директоров компании "БЕСТ-Новострой" Ирины Доброхотовой, сложности при оформлении сделок также возникают и из-за того, что многие нотариусы с 30 марта ушли на вынужденный карантин.

Кроме того, риелторы говорят о возможных задержках в регистрации сделок со сданным пакетом документов из-за сокращения рабочего персонала Росреестра на время карантина. "Надеемся, что как только отменят режим самоизоляции, то сразу заработает Росреестр и регистрации потихоньку пойдут. В качестве совета рекомендую участникам сделки, которые уже сдали документы на регистрацию, помнить о том, что, возможно, ячейку или аккредитив придется продлить. Это необходимо, чтобы у продавцов не было проблем с дальнейшим получением денег", - советует Антясова.

Также, отмечает она, хотя бы один раз придется приехать в банк, чтобы подписать договор, сдать документы на электронную регистрацию и подписать бумаги для безопасных расчетов.

"Тем не менее, возможность забронировать, а значит, зафиксировать цену квартиры, уже есть сейчас у официальных представителей застройщиков, агентов по реализации, и это наиболее важно сейчас, покупатель фиксирует все условия покупки онлайн, а брокер в дальнейшем помогает оформить все остальное", - считает Доброхотова.

Адаптация рынка

По мнению Литинецкой, формат онлайн-сделок будет становиться популярнее в условиях ограничительных мер из-за карантина. "Сегодня мы уже видим, как растет востребованность процедуры электронной регистрации. Еще до пандемии доля таких сделок в отдельных девелоперских компаниях превышала 90%, сейчас на них переходят и остальные застройщики", - говорит эксперт.

Директор по продажам ГК "Инград" Константин Тюленев (девелопер занимается строительством в Москве и Московской области) отметил, что доля дистанционных сделок сейчас составляет около 12% от общего числа продаж девелопера. Тюленев добавил, что в апреле "Инград" прогнозирует рост доли удаленных сделок по покупке жилья до 30-40% от общего объема продаж. В компании говорят о возможности провести сделку полностью удаленно, но добавляют, что клиенты хотя бы один раз хотят посетить объект в процессе оформления сделки.

По данным агентства недвижимости "Этажи", наибольший интерес к дистанционным услугам по покупке, продаже и аренде недвижимости зафиксирован в Тюмени, Москве, Санкт-Петербурге, Сургуте, Екатеринбурге, Казани, Красноярске, Новосибирске, Владимире, Омске и Краснодаре. В компании отмечают, что сейчас более 15% потенциальных покупателей используют услуги дистанционного выбора квартир, а интерес и доверие к такой услуге, по данным "Этажей", растет ежедневно на 5-10%.