Госдума приняла закон о возможной отсрочке по уплате аренды недвижимости в 2020 году

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Госдума приняла в третьем чтении закон, который предусматривает возможность предоставления арендатору отсрочки по уплате аренды недвижимости в случае объявления режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации.

Такие положения содержатся в таблице поправок к проекту закона "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций", который был подготовлен правительством в связи с распространением коронавируса.

Так, согласно документу, арендодатель в течение 30 дней со дня обращения арендатора будет обязан заключить дополнительное соглашение, предусматривающее отсрочку уплаты арендной платы в 2020 году в отношении тех договоров аренды недвижимости, которые были заключены до принятия в 2020 году органом государственной власти субъекта РФ решения о введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации на территории региона.

При этом требования к условиям и срокам такой отсрочки устанавливаются правительством России. Размер арендной платы по таким договорам аренды может изменяться по соглашению сторон в любое время в течение 2020 года. Кроме того, арендатор по договорам аренды недвижимого имущества вправе потребовать уменьшения арендной платы за период 2020 года в связи с невозможностью использовать имущество из-за введения режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации.

Вместе с тем закон наделяет правительство России правом до 1 января 2021 года устанавливать особенности начисления пени по долгам за коммунальные услуги и капитальный ремонт. Аналогичные полномочия правительства коснутся особенностей взыскания неустойки при несвоевременной оплате юридическими лицами услуг, предоставляемых в соответствии с законодательством РФ о газоснабжении, электроэнергетике, теплоснабжении, водоснабжении и водоотведении.

Принятый Госдумой закон также наделяет правительство России правом в 2020 году устанавливать особенности применения неустойки, иных финансовых санкций, а также других мер ответственности за неисполнение обязательств по договорам участия в долевом строительстве. Кабмин также будет вправе устанавливать в текущем году особенности включения в реестр проблемных многоквартирных домов таких объектов, в отношении которых застройщиком более чем на шесть месяцев нарушены сроки строительства.