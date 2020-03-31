"Деловая Россия" предложила выдавать ипотеку на первичное жилье под 2% годовых

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Общественная организация крупного и среднего бизнеса "Деловая Россия" предложила ввести программу ипотечного кредитования на первичное жилье под 2% годовых с помощью государственного субсидирования ставок. Реализацию программы предлагается начать со второго квартала текущего года, в случае, если первоначальный взнос составил не менее 20% от суммы жилья.

Соответствующее письмо председателя бизнес-объединения Алексея Репика, направленное в адрес премьер-министра России Михаила Мишустина 30 марта, есть в распоряжении ТАСС.

"По принципу программы "Дальневосточная ипотека" реализовать программу льготного ипотечного кредитования (государственное субсидирование ипотечной ставки на всей территории РФ до уровня 2% годовых с ограничением комиссии банков-операторов также 2%). Распространить программу на ипотечные кредиты, выданные физическим лицам во втором квартале 2020 года на приобретение жилья на первичном рынке - на этапе строительства. При этом заемщик должен оплачивать за счет собственных средств не менее 20% от стоимости приобретаемого жилья", - говорится в письме.