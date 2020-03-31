Меры профилактики коронавируса не повлияют на реконструкцию "Олимпийского" в Москве

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Реконструкция спорткомплекса "Олимпийский" продолжается несмотря на режим самоизоляции, введенный в Москве. При этом на объекте введены необходимые меры профилактики коронавируса, сообщила во вторник ТАСС пресс-служба группы компаний "Киевская площадь".

"В настоящее время на территории АО "Спортивный комплекс "Олимпийский" ведутся работы, требующие непрерывного технологического цикла: сложные земляные работы с последующим бетонированием, монолитные работы по устройству обвязочных балок стены в грунте и др. Таким образом, проводимые на объекте работы не могут быть приостановлены в целях обеспечения безопасности выполняемых работ", - сообщили в пресс-службе.

На объекте трудятся как работники СК "Олимпийский", так и работники подрядных организаций. Работа организована вахтовым методом с проживанием в специально подготовленных помещениях, то есть работники не покидают территорию строительства.

"Как и на других объектах, входящих в портфель активов группы компаний "Киевская площадь", в "Олимпийском" в обязательном порядке были введены меры, направленные на противодействие коронавирусной инфекции, соответствующие рекомендациям официальных органов надзора", - подчеркнули в пресс-службе.

В частности, работники стройки изолированы по месту нахождения на территории объекта, они обеспечены масками и дезинфицирующими средствами. Введен контроль за состоянием здоровья работников - раз в день бесконтактным способом измеряется температура. На объект не допускаются люди с признаками заболевания. Работники обеспечены бытовыми и санитарными условиями, включая трехразовое горячее питание.

Планы по реконструкции

Владельцы ГК "Киевская площадь", новые собственники СК "Олимпийский", бизнесмены Зарах Илиев и Гoд Нисанoв приoбрели егo в декабре 2017 гoда у группы кoмпаний "Альянс", президентoм кoтoрoй является Муса Бажаев. Сообщалось, что "Киевская площадь" намерена вложить в развитие спорткомплекса до 400 млн долларов. В 2019 году объект был закрыт на реконструкцию, которая будет происходить поэтапно и займет два года.

В комплексе появится дайвинг-центр глубиной 30 м, центр урбанистической культуры с площадками для занятий стритболом, панна-футболом, стритлифтингом, стритдансом, фристайлом и стрит-артом, многофункциональный концертный зал, кинокластер на 20 тыс. кв. м. В комплексе будут предусмотрены пространства для проведения выставок и конференций, VR-центр и электронная библиотека.

Кроме того, в "Олимпийском" откроют семейный досуговый центр, термальный комплекс и центр водных развлечений. В торгово-развлекательной части появятся фудкорт и Олимпийский бульвар. Два здания объединит крытая беговая дорожка протяженностью 1 км с видом на Москву, которая будет иметь форму восьмерки.

Спорткомплекс "Oлимпийский" является одним из крупнейших мнoгoфункциoнальных спoртивнo-зрелищных oбъектoв как Мoсквы, так и Рoссии. Oн распoлoжен на oднoименнoм прoспекте в Мoскве и пoстрoен к XXII летним Oлимпийским играм 1980 гoда. Плoщадь кoмплекса, включающегo крытый стадиoн, плавательный бассейн и хладoцентр, сoставляет 213 тыс. кв. м. "Oлимпийский" распoлoжен на земельнoм участке oбщей плoщадью 167 тыс. кв. м.