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Росстат обновил данные по объему ввода жилья в 2019 году

Согласно данным статистики, в 2019 году в России ввели в эксплуатацию 82 млн кв. м жилья

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Объем ввода жилья в России в 2019 году составил 82 млн кв. м, что на 1,7 млн кв. м больше, чем было отмечается в предварительных данных Росстата, опубликованных в конце января 2020 года. Уточненная информация опубликована на официальном сайте ведомства.

Согласно данным статистики, в 2019 году в России ввели в эксплуатацию 82 млн кв. м жилья. Эти данные включают жилые дома, построенные населением на участках, предназначенных для ведения садоводства, которые до августа 2019 года в статистике не учитывались. В 2018 году ввод жилья составил 75,7 млн кв. м.

В большей степени пересчет данных затронул индивидуальное жилищное строительство. Ранее сообщалось, что в 2019 году введено в эксплуатацию 36,8 млн кв. м ИЖС, в уточненных данных речь идет о 38,5 млн кв. м. Оставшиеся 43,5 млн кв. м приходятся на многоквартирные дома.

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