В Новгородской области намерены расселить аварийные дома до конца 2023 года

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 31 марта. /ТАСС/. Новгородская область намерена выполнить программу по расселению домов, признанных аварийными до 1 января 2017 года, раньше срока - до конца 2023 года вместо сентября 2025 года, говорится в сообщении, распространенном пресс-службой правительства региона во вторник. Это позволит региону с 2024 года начать расселять аварийные дома, признанные таковыми уже после января 2017 года.

"Переселение ведется за счет средств государственной корпорации - Фонда содействия реформированию ЖКХ в рамках федерального проекта "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" нацпроекта "Жилье и городская среда". Ранее закончить расселение домов, признанных аварийными до 2017 года, планировалось до 1 сентября 2025 года. Однако это будет сделано до конца 2023 года", - говорится в сообщении.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе правительства Новгородской области, изменение сроков закреплено дополнительным соглашением, подписанным председателем правления Фонда Константином Цициным и губернатором Новгородской области Андреем Никитиным.

"По соглашению стороны берут на себя повышенные обязательства. Фонд содействия реформированию ЖКХ обязуется обеспечить региону финансирование на реализацию адресной программы по переселению граждан не позднее 2023 года. А правительство Новгородской области, в свою очередь, оперативно сработать и завершить расселение в 2023 году. Таким образом, с 2024 года появится возможность расселять дома, признанные аварийными уже после января 2017 года", - сказал собеседник агентства.

По информации регионального Министерства ЖКХ и ТЭК, всего в Новгородской области необходимо переселить почти 2,5 тыс. жителей из помещений, признанных аварийными до 2017 года, общей площадью 41,6 тыс. квадратных метров. На это из федерального бюджета будет выделен 1 млрд 489 млн рублей, 47 млн рублей - софинансирование региона. На сегодняшний день уже расселены 3,97 тыс. квадратных метров аварийного жилья в Великом Новгороде, Новгородском, Валдайском, Боровичском, Окуловском районах.

Нацпроект "Жилье и городская среда" состоит их четырех федеральных проектов: "Жилье", "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда", "Ипотека" и "Формирование комфортной городской среды". Проект рассчитан на 2019-2024 годы. Общий объем финансирования из всех источников - более 1 трлн рублей.