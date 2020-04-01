Число инвестиционных сделок на рынке новостроек Москвы увеличилось в марте до 25%

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Число сделок с инвесторами на рынке новостроек (покупают недвижимость на перспективу под сдачу в аренду или для продажи) в Москве по итогам марта 2020 года увеличилось до 25% по сравнению с февралем на фоне пандемии и валютных колебаний, считают опрошенные ТАСС эксперты.

"Если в феврале доля покупателей, которые покупали в Москве новостройки с целью сохранить деньги, составляла 20-25%, то в марте - не менее 50%", - сообщил ТАСС руководитель департамента продаж "Миэль-Новостройки" Василий Богачев.

Обращений от потенциальных инвесторов в марте стало на 20% больше, отметила, в свою очередь, коммерческий директор комплекса апартаментов "Легендарный квартал на Березовой аллее" Татьяна Копыстыринская.

По ее словам, в условиях экономической неопределенности люди, у которых остались средства, поспешили их вложить в активы, имеющие недвижимость.

Основной спрос пришелся на новостройки в бюджете 10-15 млн рублей, причем в 70% случаев сделки заключались за собственные средства, рассказал Богачев. "Параметр объекта покупки был, в принципе, одинаков - границы старой Москвы, срок сдачи - через 1-1,5 года, хорошая транспортная доступность. Все эти факторы указывают на привычный для нас инструмент сохранения денег - квадратные метры, и, конечно же, как идеальный вариант - прирост собственного капитала за счет данного вложения", - пояснил эксперт.

В марте первичный рынок начал уходить в онлайн-продажи, это ускорило процесс сделки и способствовало росту покупок, сообщила ТАСС председатель совета директоров компании "Бест-Новострой" Ирина Доброхотова. По ее словам, риелторы успели отработать схему подготовки дистанционных сделок: онлайн-консультации, выбор и бронирование объекта, подписание договора бронирования, онлайн-оплата. "Все эти сервисы настроены на режим общего карантина и становятся все популярнее", - добавила эксперт.