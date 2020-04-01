В РФ могут упростить оформление собственности на недвижимость по приобретательной давности

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Пакет законопроектов, упрощающих оформление прав собственности на недвижимость в силу приобретательной давности, внесен в правительство РФ, сообщила в среду пресс-служба Росреестра.

Понятие "приобретательная давность" означает, что гражданин, не являющийся собственником, но добросовестно и непрерывно владеющий недвижимостью в течение 15 лет, приобретает на нее право собственности. Однако, ранее право на такую недвижимость было невозможно оформить из-за неопределенности в законодательстве.

"Люди десятилетиями жили и пользовались недвижимостью, но не могли ее оформить в собственность. Чтобы устранить сложившуюся неопределенность в законодательстве, предлагается в статье 234 ГК РФ исключить упоминание о таком признаке давностного владения, как добросовестность, а также распространить возможность применения нормы о приобретательной давности на государственные или муниципальные земельные участки", - пояснили ТАСС в пресс-службе.

Там уточнили, что речь идет о двух законопроектах - "О внесении изменений в часть первую Гражданского кодекса РФ в части совершенствования порядка применения приобретательной давности в качестве основания для возникновения права собственности на недвижимое имущество" и "О внесении изменений в Земельный кодекс РФ и федеральный закон "О кадастровой деятельности" в части совершенствования порядка применения приобретательной давности в качестве основания для возникновения права собственности на недвижимое имущество".

В Росреестре также сообщили, что будет упрощен и порядок регистрации прав на неоформленные линейные объекты - линии электропередачи, связи (в том числе линейно-кабельные сооружения), трубопроводы (водопровод, канализация, газопровод, теплотрасса и др.), автомобильные дороги, железнодорожные линии. Для регистрации права собственности на линейные объекты, которые являются опасными производственными или необходимы для оказания коммунальных услуг населению, срок приобретательной давности предлагается установить в пять лет. "Это необходимо для обеспечения их безопасной эксплуатации", - пояснили в ведомстве.