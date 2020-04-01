Комитет Госдумы одобрил законопроект о запрете взимания комиссий за оплату услуг ЖКХ

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Комитет Госдумы по финансовому рынку рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект о запрете взимать банковские комиссии за оплату услуг ЖКХ. Документ был инициирован группой депутатов во главе с председателем Госдумы Вячеславом Володиным, и руководителем фракции "Единая Россия" Сергеем Неверовым.

Комитет является соисполнителем по законопроекту, решение комитета было принято опросным путем.

Законопроект предлагает ввести запрет на взимание кредитными организациями, платежными агентами, банковскими платежными агентами и операторами почтовой связи комиссионного вознаграждения при оплате физическими лицами услуг жилищно-коммунального хозяйства, что будет способствовать защите интересов граждан и приведет к снижению финансовой нагрузки на население.

"Полностью поддерживая основную идею законопроекта об освобождении физлиц от взимания с них комиссии при оплате услуг ЖКХ, полагаем обсудить конкретные механизмы перераспределения расходов по таким комиссиям между хозяйствующими субъектами с тем, чтобы предлагаемые меры не оказали стимулирующего воздействия на хозяйствующих субъектов по изменению тарифов на иные оказываемые клиентам услуги с целью компенсации недополученных доходов, а также не допустить снижения доступности услуг по оплате ЖКУ для населения", - говорится в заключении комитета.