Врачи и учителя на Чукотке получили квартиры, купленные по дальневосточной субсидии

ТАСС, 1 апреля. Врачи и учителя из поселка Угольные Копи на Чукотке получили квартиры, купленные для них на средства полученной регионом дальневосточной субсидии. Об этом в среду сообщила пресс-служба Минвостокразвития РФ.

Постановление о выделении дальневосточным регионам единой субсидии на строительство социальных объектов в центрах экономического роста в июне 2018 года подписал Дмитрий Медведев, бывший тогда премьер-министром РФ. Вице-премьер - полпред президента в ДФО Юрий Трутнев ранее призывал власти регионов активизировать строительство социальных объектов на средства субсидии.

"Медицинские работники и учителя получили жилье в поселке Угольные Копи Чукотского автономного округа благодаря покупке квартир на средства единой субсидии. На приобретение жилья для работников бюджетной сферы <...> из федерального бюджета властям Чукотского автономного округа выделено 140 млн рублей. На эти средства приобрели 18 квартир. Новоселами уже стали 16 человек, среди которых сотрудники детской школы искусств, поселкового центра образования, участковой больницы", - говорится в сообщении министерства.

Все новоселы работают в поселке Угольные Копи. Полученные ими квартиры не только отремонтированы, но и частично меблированы. Медработники и преподаватели заселились в одну трехкомнатную и 10 двухкомнатных квартир общей площадью более 624 кв. м. В трех квартирах будут жить по двое нанимателей, в восьми - по одному.

"Отсутствие жилья часто приводит к нехватке работников бюджетной сферы. Единая субсидия, как показывает практика, позволяет успешно решать вопрос обеспечения врачей и учителей жильем", - приводит пресс-служба слова министра РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Александра Козлова.

Чукотка получила средства дальневосточной субсидии для реализации шести мероприятий. Они уже почти выполнены. В четырех техникумах и колледжах округа обновлена материально-техническая база. Кроме того, построены многофункциональная площадка в селе Лорино и дополнительное здание окружной больницы, прошла реконструкция Чаунской районной больницы, а оленеводческие бригады получили мобильные кочевые дома.