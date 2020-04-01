В Петербурге в этом году планируется ввести в эксплуатацию 25 проблемных жилых домов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 апреля. /ТАСС/. Все проблемные жилые дома в Петербурге планируется ввести в эксплуатацию в 2020 году, сообщили в среду ТАСС в пресс-службе городского комитета по строительству.

"В 2020 году при участии комитета по строительству планируется достроить 25 многоквартирных жилых домов (12 объектов) на 4,8 тыс. квартир общей жилой площадью 218,3 тыс. кв. м", - сказал представитель пресс-службы, уточнив, что все эти дома значатся в реестре проблемных.

Также на особом контроле Комитета по строительству находятся 15 жилых домов общей жилой площадью 128,4 тыс. кв. м на 2,6 тыс. квартир. "По ним также выполняется комплекс мероприятий, направленный на завершение строительства, это объекты в зоне риска. До конца 2020 года все эти дома будут введены в эксплуатацию", - уточнили в пресс-службе.

По данным Петростата, объем ввода жилья в Петербурге в 2019 году составил 3,47 млн кв. м, снизившись на 12,1% по сравнению с предыдущим годом.