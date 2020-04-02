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Цены на жилье выросли в первом квартале почти во всех городах России

Наибольший рост цен зафиксирован в Красноярске и Новосибирске

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Цены на вторичном рынке жилья увеличились почти во всех городах России с начала 2020 года, по итогам первого квартала рост составил до 5,2%, сообщили в четверг аналитики федерального портала "Мир квартир".

"За истекших три месяца этого года цена квадратного метра подросла в 62 городах из 70, в восьми снизилась. Средняя цена предложения поднялась в 52 городах, опустилась в 15, в трех осталась неизменной", - говорится в сообщении.

Больше всего средняя стоимость квадратного метра и средняя цена предложения увеличились в Красноярске - на 5,2% и 4,5% соответственно. В Новосибирске рост составил 4,7% и 4,4% соответственно, в Туле - 3,9% и 0,5%, Ростове - 3,9% и 4,6%, Екатеринбурге - 3,8% и 4,7%. В Москве средняя стоимость квадратного метра на вторичном рынке с начала года выросла на 3,7%, предложения - на 4,2%, в Московской области - на 3,6% и 4,1% соответственно, Санкт-Петербурге - на 3,1% и 5,4%. В первой десятке оказались и два крупнейших города Крыма: Симферополь (+3,6% и +4,1%) и Севастополь (+3,3% и +5%).

По данным федерального портала, на конец марта средняя цена квадратного метра на вторичном рынке России составила 61,2 тыс. рублей, средняя цена лота - 3,5 млн рублей. В среднем цены по всем городам с населением более 300 тыс. человек приросли на 1,7% - как к цене квадратного метра, так и к цене предложения.

"С обвалом котировок нефти и курса рубля активизировались две группы покупателей: одни поспешили совершить сделку по старым ипотечным ставкам, справедливо полагая, что те скоро поднимутся, другие - инвесторы, которые сочли, что квартира - хорошее вложение стремительно обесценивающихся средств. Некоторые собственники, чувствуя повышенный интерес к активам, подняли ценники", - приводятся в сообщении слова генерального директора портала Павла Луценко.

Аналитики прогнозируют, что во втором квартале 2020 года спрос на рынке вторичного жилья России будет падать по мере снижения платежеспособности населения и возможного удорожания ипотеки, поэтому "собственникам, не успевшим продать свои квартиры, придется волей-неволей опускать цены или дожидаться лучших времен".

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