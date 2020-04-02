Индекс качества городской среды в России увеличился почти на 4 пункта в 2019 году

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Индекс качества городской среды в России увеличился на 4 процентных пункта по сравнению с 2018 годом и составил почти 27% по итогам 2019 года, сообщила в четверг пресс-служба Минстроя России.

Впервые индекс качества городской среды был представлен в ноябре 2019 года по итогам 2018 года. Количество городов с благоприятной средой составило 262 из 1 тыс. 114, то есть 23,5%, а среднее значение индекса качества городской среды - 163 балла.

Согласно расчетам Минстроя, сделанным совместно с ДОМ.РФ, по итогам 2019 года доля российских городов с благоприятной для жизни средой составила 26,9%.

"Количество городов с благоприятной средой увеличилось и составило 299 из 1 тыс. 115. Среднее значение индекса качества городской среды по Российской Федерации достигло 169 баллов при плановом показателе 166", - цитирует пресс-служба вице-премьера Марата Хуснуллина.

Наибольшая положительная динамика за минувший год отмечена по таким критериям как общее улучшение облика городов, сокращение аварийного жилого фонда, создание безбарьерной среды.

По словам главы Минстроя России Владимира Якушева, которого также цитирует пресс-служба, создание комфортных и безопасных условий проживания граждан - один из национальных приоритетов. "По поручению президента Российской Федерации, к 2024 году необходимо повысить индекс качества городской среды на 30% и сократить количество городов с неблагоприятной средой в два раза. Индекс качества дает понимание того, какие сильные и слабые стороны есть у каждого города, и какие дальнейшие шаги нужно предпринять органам власти, чтобы жизнь в их городе была комфортной, безопасной и удобной", - приводят слова министра в сообщении.

Об индексе

Индекс качества городской среды не является рейтингом, его используют органы власти для градации приоритетности шагов по улучшению качества жизни населения.

Под комфортной городской средой понимается не только благоустройство, но и доступность спортивной инфраструктуры, объектов культуры, безопасность дорожного движения, развитость сферы услуг, состояние жилищного фонда, обеспеченность коммунальной инфраструктурой и множество других компонентов.

Рост качества городской среды в России - одна из задач национального проекта "Жилье и городская среда". Для оценки этого параметра правительство в 2019 году утвердило индекс качества городской среды, который состоит из 36 параметров.

Города могут набрать максимум 360 баллов. Соответственно, в городах, набравших более 180 баллов, городская среда считается благоприятной. Индекс качества рассчитывается для населенных пунктов, имеющих статус города по состоянию на 1 января отчетного года. За 2020 год индекс качества городской среды будет сформирован уже для 1 тыс. 118 городов: в 2019 году статус города был присвоен трем новым городам: г. Балаклава г. Белоозерский, г. Мурино. Рассчитан он будет в срок до 1 апреля 2021 года.