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Пандемия коронавируса нового типа

Московское управление Росреестра из-за коронавируса отменило плановые проверки

Кроме того, на три месяца будут продлены предписания об устранении ранее выявленных нарушений, срок устранения которых наступает до 1 мая

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Управление Росреестра по Москве отменило проведение плановых проверок в области земельного надзора, геодезии и картографии до 1 мая из-за ситуации с распространением коронавируса, сообщила в четверг пресс-служба ведомства.

"Всего в рамках соблюдения режима самоизоляции граждан на территории столицы и сокращения дополнительных контактов между людьми отменено 25 плановых проверок. Из них 23 - в части соблюдения требований законодательства в сфере земельного надзора, две - в области геодезии и картографии", - говорится в сообщении.

В пресс-службе подчеркнули, что проведение внеплановых проверок возможно только в исключительных ситуациях, например, в случаях угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Внеплановые проверки также могут проводиться, если по их результату выдаются лицензии.

Кроме того, предписания об устранении ранее выявленных нарушений, срок устранения которых наступает до 1 мая, будут продлены на три месяца.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил федеральным органам исполнительной власти до 1 мая приостановить проведение проверок, в том числе налоговых и таможенных, и до 20 марта рассмотреть вопрос о приостановке уже назначенных проверок.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
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