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Девелопер "Эталон" построил 89 тыс. кв. м недвижимости у парка "Лосиный остров" в Москве

Первая очередь строительства включает в себя три жилых корпуса на 787 квартир и 316 апартаментов

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Группа "Эталон" ввела в эксплуатацию 89 тыс. кв. м у национального парка "Лосиный остров" на северо-востоке Москвы. Об этом в четверг сообщила пресс-служба девелопера.

"Завершилось строительство первой очереди ЖК "Нормандия" в Москве общей реализуемой площадью 89 тыс. кв. м, из которых 69 тыс. кв. м приходится на жилье", - говорится в сообщении.

Уточняется, что первая очередь строительства включает в себя три жилых корпуса на 787 квартир и 316 апартаментов. В комплексе представлены квартиры с четырьмя окнами в кухне-гостиной, выходящими на три стороны света, видами на реку и парк. Также есть квартиры с витражным остеклением, выходящие на две или три стороны света. Каждый корпус разделен на секции с индивидуальными фасадами. Автор архитектурной концепции - бюро Speech.

Всего в жилом комплексе по адресу: ул. Тайнинская, вл. 9, планируется построить пять корпусов высотностью до 24 этажей, общая реализуемая площадь проекта - 124 тыс. кв. м. Группа планирует завершить весь проект в 2021 году.

Группа "Эталон" основана в 1987 году. Девелопер специализируется на рынках недвижимости Москвы и Санкт-Петербурга. С момента основания группа ввела в эксплуатацию около 7 млн кв. м недвижимости. Группа в 2019 году увеличила ввод жилья почти на 30% - до 622 тыс. кв. м. По данным Единого реестра застройщиков, компания занимает 11-е место в РФ по объемам текущего строительства - на 1 марта этого года в процессе возведения находится свыше 948 тыс. кв. метров жилья.

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