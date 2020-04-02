Минстрой предложил субсидировать застройщиков из-за коронавируса

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Минстрой России просит признать строительную отрасль России как сферу экономики, требующую первоочередного внимания в условиях распространения коронавируса, и предлагает субсидировать застройщиков в рамках проектного финансирования. Об этом говорится в письме главы Минстроя Владимира Якушева на имя вице-премьера Марата Хуснуллина, которое есть в распоряжении ТАСС.

"Приоритетное значение приобретает необходимость субсидирования ставок по кредитам застройщиков. В условиях падения потребительского спроса велик риск пересмотра условий кредитных договоров застройщиков, перешедших на проектное финансирование, что может привести к приостановке реализации действующих проектов, реализуемых через проектное финансирование с использованием счетов эскроу (28,3 млн кв. м)", - говорится в письме.

В документе уточняется, что в стройке на данный момент находится 101,1 млн кв. м, из них реализовано 42,6 млн кв. м, нереализованными остаются порядка 58,5 млн кв. м (57,8%). При этом с использованием счетов эскроу в стройке находится 28,3 млн кв. м (28%).

"В рамках реализации национального проекта "Жилье и городская среда" отрасль уже в этом году должна нарастить объем ввода жилья на 10 млн кв. м, а в следующем - еще на 6 млн. Но это можно сделать только в условиях растущего, а не падающего спроса на жилье", - говорится в письме Якушева.

О мигрантах

В письме Якушева также говорится о дефиците трудовых мигрантов в условиях пандемии в связи с запретом на въезд с 18 марта по 1 мая иностранных рабочих.

Уточняется, что численность занятых в строительстве России составляет 6,4 млн человек, в сфере ЖКХ - 2,4 млн человек.

По словам Якушева, значительную долю в стройкомплексе и ЖКХ составляют мигранты из стран ближнего зарубежья - Узбекистана и Таджикистана. "Предельная доля трудовых сил из этих стран может составлять до 15-20%. Снижение численности данной категории работников может повлечь существенные риски для отрасли строительства и ЖКХ с учетом того, что ежемоментные возможности замещения внутри страны исчерпаны", - отмечает министр.