Сервисы объявлений поддержат бизнес во время пандемии коронавируса

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Крупнейшие сервисы объявлений о недвижимости и автомобилях, такие как ЦИАН, "Авито", "Авто.ру" и "Яндекс. Недвижимость", объявили о льготных условиях своих услуг в связи с пандемией короновируса. Такие меры призваны поддержать малый и средний бизнес, а также покупателей в сложной экономической ситуации, сообщили пресс-службы сервисов.

Так, при оплате пакета объявлений на портале ЦИАН на один месяц, срок действия автоматически будет продлен до двух месяцев. Кроме того, один пакет теперь даст возможность разместить в два раза больше объявлений. Например, вместо 10 объявлений на 30 дней за ту же сумму можно будет увеличить количество объектов до 20, а срок размещения составит 60 дней. Вместе с этим на время карантина ЦИАН ввел ряд поправок в правила размещения объектов, направленных на смягчение требований к объявлениям. "Мы надеемся, что это предложение сможет снизить финансовые затраты игроков рынка в сложный период, даст определенность и стабильность. Рассчитываем, что оно поможет быстрее вернуться к нормальному ведению бизнеса по окончании карантина и острой фазы кризиса", - приводит пресс-служба ЦИАН слова генерального директора Максима Мельникова.

Размещение объявлений на вторичном рынке на портале "Яндекс. Недвижимость" теперь стоит 1 рубль. Ранее тариф варьировался в зависимости от стоимости квартиры - размещение объявления на 30 дней стоило от 47 до 197 рублей. Новые условия продлятся до 15 апреля.

Для юридических лиц, которые работают с сервисом "Авто.ру", стоимость ежедневного продления объявлений снизится до 1 рубля по всей России. Раньше эта стоимость варьировалась от 30 до 600 рублей (в зависимости от стоимости автомобиля) за каждый день размещения объявления на сервисе. Для частных лиц в Москве, Санкт-Петербурге и других регионах с ограничением передвижений появилась возможность бесплатно размещать премиум-автомобили.

В пресс-службе "Яндекс. Вертикалей" (владеет "Авто.ру" и "Яндекс. Недвижимостью") ТАСС уточнили, что, снижая цены на объявления, компания отказывается от части своих доходов. "В 2019 году суммарная прибыль "Яндекс. Вертикалей" составила почти 5,4 млрд рублей, из которых доля сервисной прибыли составляет около 87%", - отмечается в сообщении.

Портал "Авито Недвижимость", в свою очередь, снизил стоимость отчета о проверке юридических рисков квартиры - вместо 299 рублей покупатели должны будут заплатить 1 рубль. "Таким образом, вместо похода в МФЦ пользователи "Авито" могут получить информацию о квартире онлайн и затем вернуться к сделке уже после снятия карантинных мер", - отмечается в сообщении пресс-службы компании.