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75-летие Победы

Правительство выделит средства на квартиры для 221 ветерана ВОВ

Документ подписал премьер-министр Михаил Мишустин

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Вице-премьер Марат Хуснуллин внес в правительство предложение выделить деньги на квартиры для 221 ветерана Великой Отечественной войны. Документ был подписан премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным, сообщил Хуснуллин в четверг.

"Сегодняшний день был насыщенный, и одним из приятных событий стало то, что я внес в правительство предложение о выделении средств на квартиры для 221 ветерана Великой Отечественной войны. Председатель [правительства РФ Михаил Мишустин] его подписал, деньги будут выделены через Минстрой", - написал Хуснуллин в своем Instagram.

Теги
Мишустин, Михаил ВладимировичРоссияХуснуллин, Марат Шакирзянович75-летие Победы
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