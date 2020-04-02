Правительство выделит средства на квартиры для 221 ветерана ВОВ

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Вице-премьер Марат Хуснуллин внес в правительство предложение выделить деньги на квартиры для 221 ветерана Великой Отечественной войны. Документ был подписан премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным, сообщил Хуснуллин в четверг.

"Сегодняшний день был насыщенный, и одним из приятных событий стало то, что я внес в правительство предложение о выделении средств на квартиры для 221 ветерана Великой Отечественной войны. Председатель [правительства РФ Михаил Мишустин] его подписал, деньги будут выделены через Минстрой", - написал Хуснуллин в своем Instagram.