Социальные выплаты на оплату первоначального взноса по ипотеке получат 16 камчатских семей

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 3 апреля. /ТАСС/. Социальные выплаты для оплаты первоначального взноса по ипотеке по госпрограмме "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Камчатского края" получат в этом году 16 семей полуострова. Среди получателей сертификата - потенциальные участники программы "Дальневосточная ипотека", сообщили ТАСС в Министерстве строительства Камчатского края.

В конце 2019 года президент России Владимир Путин поставил стратегическую задачу - значительно повысить доступность жилья. Глава государства отметил необходимость обеспечить дальнейший рост ипотечного кредитования и снижения процентных ставок.

"Данная программа позволяет улучшить свои жилищные условия работникам бюджетной сферы и многодетным семьям, которые не всегда имеют возможность заплатить первоначальный взнос по ипотеке и нуждаются в улучшении жилищных условий. Стоит отметить, из этих 16 семей, которые в ближайшее время получат социальные выплаты, четыре семьи - молодые, где возраст супругов не превышает 35 лет. Они смогут стать участниками программы "Дальневосточная ипотека" и приобрести жилье по сниженной процентной ставке", - рассказали ТАСС в министерстве.

Специалисты министерства добавили, что размер социальной выплаты составляет 30% от стоимости жилья с учетом состава семьи и средней рыночной стоимости одного квадратного метра жилья по краю. Так, на одного человека выделяется около 653 тыс. рублей, на двух членов семьи - больше 832 ты., на трех - 1,1 млн, на четверых - порядка 1,5 млн рублей. Всего 16 камчатских семей получат свидетельства о праве на получение социальной выплаты на общую сумму 17 млн рублей из средств федерального бюджета.

В феврале было выписано еще 18 свидетельств, из которых пять уже реализованы. Одна семья стала участником программы "Дальневосточная ипотека", приобретя жилье по льготной ставке с помощью данной социальной выплаты.

Госпрограмма "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Камчатского края на 2014-2024 годы" направлена на повышение доступности жилья и сейсмостойкости жилых домов, а также на переселение граждан из аварийного жилищного фонда и повышение доступности ипотечных жилищных кредитов для жителей полуострова. В 2020 году размер финансирования программы составляет почти 820 млн рублей из средств федерального бюджета.