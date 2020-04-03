Путин поручил ЦБ к 1 мая представить предложения по повышению доступности ипотеки

МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил Банку России к 1 мая представить предложения по повышению доступности ипотеки для населения. Как сообщает пресс-служба Кремля, поручение дано по итогам совещания с членами правительства.

Кроме того, Банку России рекомендовано проанализировать совместно с акционерным обществом "ДОМ.РФ" расходы заемщиков по ипотечным кредитам, которые не входят в процентную ставку кредита, и разработать меры по снижению полной стоимости таких кредитов.

Путин поручил правительству совместно с ЦБ до 1 мая разработать программу действий по развитию жилищного строительства и представить ее на заседании Совета при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам. Также кабмину надлежит проработать вопрос об упрощении порядка осуществления деятельности по комплексному и устойчивому развитию территорий при реорганизации производственных зон и рассмотреть необходимость разработки краткосрочных программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих для строительной отрасли, а также программ переподготовки и повышения квалификации таких рабочих.

Правительству поручено разработать меры по повышению инвестиционной привлекательности проектов строительства жилья, которое предназначено для предоставления по договору найма жилого помещения жилищного фонда социального использования и по договору найма. Кабмин должен будет также обеспечить сокращение установленных сроков предоставления земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности, для индивидуального жилищного строительства и представить предложения по сокращению до одного месяца срока внесения изменений в документы территориального планирования для размещения объектов федерального, регионального и местного значения, по упрощению процедуры согласования документов территориального планирования. Правительству поручено также к 1 сентября представить предложения по упрощению процедуры государственной регистрации прав на объекты недвижимого имущества.

Совместно с региональными властями кабмин должен будет до 1 сентября проанализировать эффективность использования земельных участков, включая находящиеся в федеральной собственности, для определения возможности вовлечения их в оборот в целях жилищного строительства.