{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Путин поручил ЦБ к 1 мая представить предложения по повышению доступности ипотеки

Также Банку России рекомендовано проанализировать расходы заемщиков по ипотечным кредитам, которые не входят в процентную ставку кредита, и принять меры по снижению полной стоимости таких кредитов

МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил Банку России к 1 мая представить предложения по повышению доступности ипотеки для населения. Как сообщает пресс-служба Кремля, поручение дано по итогам совещания с членами правительства.

На эту тему
Свой дом. Что нужно заранее знать об ипотеке

Кроме того, Банку России рекомендовано проанализировать совместно с акционерным обществом "ДОМ.РФ" расходы заемщиков по ипотечным кредитам, которые не входят в процентную ставку кредита, и разработать меры по снижению полной стоимости таких кредитов.

Путин поручил правительству совместно с ЦБ до 1 мая разработать программу действий по развитию жилищного строительства и представить ее на заседании Совета при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам. Также кабмину надлежит проработать вопрос об упрощении порядка осуществления деятельности по комплексному и устойчивому развитию территорий при реорганизации производственных зон и рассмотреть необходимость разработки краткосрочных программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих для строительной отрасли, а также программ переподготовки и повышения квалификации таких рабочих.

Правительству поручено разработать меры по повышению инвестиционной привлекательности проектов строительства жилья, которое предназначено для предоставления по договору найма жилого помещения жилищного фонда социального использования и по договору найма. Кабмин должен будет также обеспечить сокращение установленных сроков предоставления земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности, для индивидуального жилищного строительства и представить предложения по сокращению до одного месяца срока внесения изменений в документы территориального планирования для размещения объектов федерального, регионального и местного значения, по упрощению процедуры согласования документов территориального планирования. Правительству поручено также к 1 сентября представить предложения по упрощению процедуры государственной регистрации прав на объекты недвижимого имущества.

Совместно с региональными властями кабмин должен будет до 1 сентября проанализировать эффективность использования земельных участков, включая находящиеся в федеральной собственности, для определения возможности вовлечения их в оборот в целях жилищного строительства.

 

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
Реклама на ТАСС
Минстрой предложил предоставить управляющим компаниям доступ к данным граждан в ГИС ЖКХ
Согласно инициативе, эти данные можно будет использовать "для выставления счетов на оплату потребленных жилищно-коммунальных услуг, взносов на капитальный ремонт и взыскания задолженности за оказанные услуги"
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС