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Девелопер "Эталон" вошел в список системообразующих компаний России

По данным Единой информационной системы жилищного строительства, на конец марта объемы строительства группы составляли 1 млн. кв. м

МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Группа "Эталон" включена в список системообразующих компаний России, говорится в распространенном в пятницу сообщении компании.

"АО "ГК "Эталон" вошла в обновленный список системообразующих компаний, принятый правительством РФ, после предложения Министерства строительства России о добавлении в список застройщиков с объемами текущего строительства жилья свыше 500 тыс. кв. м", - говорится в сообщении.

По данным Единой информационной системы жилищного строительства, на конец марта 2020 года объемы строительства АО "ГК "Эталон" составляли 1 млн. кв. м.

Ранее в конце марта в пресс-службе Минстроя России ТАСС сообщали, что идет обновление списка системообразующих застройщиков (список от 2015 года). Там отмечали, что список уточняется и будет расширен в соответствии с текущей ситуацией в стране. В частности, предлагалось включить в перечень застройщиков с текущим объемом, которые строят, по данным Единой информационной системы жилищного строительства, не менее 500 тыс. кв. м, а также крупных подрядчиков.

Группа "Эталон" основана в 1987 году. Девелопер специализируется на рынках недвижимости Москвы и Санкт-Петербурга. С момента основания группа ввела в эксплуатацию около 7 млн кв. м недвижимости. Группа в 2019 году увеличила ввод жилья почти на 30% - до 622 тыс. кв. м.

Теги
Россия
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