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Минстрой предложил предоставить управляющим компаниям доступ к данным граждан в ГИС ЖКХ

Согласно инициативе, эти данные можно будет использовать "для выставления счетов на оплату потребленных жилищно-коммунальных услуг, взносов на капитальный ремонт и взыскания задолженности за оказанные услуги"

МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Минстрой России предложил предоставить доступ управляющим компаниям и ресурсоснабжающим организациям к персональным данным граждан в государственной информационной системе ЖКХ (ГИС ЖКХ). Соответствующая инициатива опубликована на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Законопроектом предлагается предоставить расширенный доступ организациям, оказывающим жилищные и коммунальные услуги, к размещенной в системе информации о потребителях - площади помещений, количестве проживающих, удостоверяющим личности документам и другим. Согласно инициативе, данные, в том числе, можно будет использовать "для выставления счетов на оплату потребленных жилищно-коммунальных услуг, взносов на капитальный ремонт и взыскания задолженности за оказанные услуги, задолженности по взносам на капитальный ремонт".

Выставление квитанций за ЖКХ сегодня зачастую происходит по адресу квартиры, в которой проживает потребитель, однако некоторые граждане оспаривают этот факт, поскольку в счете не указаны данные плательщика, и отказываются платить, рассказал ТАСС эксперт тематической площадки Общероссийского народного фронта "Жилье и городская среда" Павел Склянчук. По его словам, с этим, например, столкнулись региональные операторы твердых коммунальных отходов, у которых собираемость упала до 75%. В то же время, по его словам, взыскание через суд требует так называемых идентификаторов ответчиков, которые не всегда есть у ресурсоснабжающих организаций, либо способ их получения может быть оспорен, поскольку не было согласия на обработку со стороны владельцев.

"Решить эти проблемы призван разработанный законопроект. Иначе мы окажемся в ситуации необязательности оплаты ЖКХ. Выходом из ситуации является ГИС ЖКХ. При этом, ввиду введения особого порядка оплаты услуг из-за эпидемии коронавируса, взыскание будет приостановлено, а пени и штрафы за несвоевременную плату отменены. Когда ограничения будут сняты, организациям ЖКХ предстоит взыскивать накопленную задолженность в полном объеме", - сказал Склянчук.

В конце декабря президент России Владимир Путин подписал закон о передаче Минстрою функций заказчика государственной информационной системы ЖКХ, которая ранее находилась в ведении Минкомсвязи России.

ГИС ЖКХ была запущена в опытном режиме 1 июля 2016 года. С ее помощью потребители могут проверить задолженность за услуги ЖКХ, передать показания приборов учета, оплатить счета и проверить наличие лицензии у управляющей компании. Также в системе можно узнать о новостях в сфере ЖКХ, получить справку о программах капитального ремонта домов и переселения из аварийного и ветхого жилья, информацию о тарифах, льготах и субсидиях.

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