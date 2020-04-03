ЦБ ожидает роста рефинансирования ипотеки после преодоления пандемии

МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Банк России ожидает, что после преодоления пандемии коронавируса и возобновления тренда на снижение ставок начнется рост операций по рефинансированию ипотечных кредитов. Об этом сообщается в материалах регулятора.

"После преодоления пандемии нового коронавируса и возобновления снижения ставок в российской экономике, в том числе по ипотечным кредитам, можно ожидать роста операций по рефинансированию, являющихся важным инструментом в конкуренции банков за заемщика. Это будет способствовать снижению нагрузки на заемщиков, связанной с обслуживанием долга, и, соответственно, дальнейшему снижению кредитных рисков по ипотечным кредитам. В сложившихся условиях ипотечные кредиты будут сохранять привлекательность для банков и оставаться важным источником финансирования жилищного строительства", - отмечается в документе.

При этом в начале 2020 года сохранились тренды, сложившиеся в 2019 году, подчеркнули в ЦБ. В частности, на фоне дальнейшего снижения ипотечных ставок (в феврале достигли очередного исторического минимума, опустившись до 8,7% годовых) продолжалось замедление темпов роста кредитного портфеля. Так, за 2019 год банки выдали новых кредитов на общую сумму более 2,8 трлн рублей, однако портфель ипотечных кредитов увеличился менее чем на 1,1 трлн рублей.