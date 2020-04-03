В ЦБ считают, что пандемия окажет негативное влияние на спрос на жилье в России

МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Распространение нового коронавируса может оказать негативное влияние на спрос на жилье на горизонте ближайших месяцев, говорится в материалах Банка России.

"В условиях распространения коронавируса и неопределенности относительно динамики доходов на горизонте ближайших месяцев потребительская модель населения может быть временно скорректирована в пользу увеличения доли потребления товаров первой необходимости. Это, в свою очередь, может оказать негативное влияние на спрос на жилье", - указано в материалах регулятора.

Пандемия также окажет корректирующее влияние на предложение нового жилья, полагают в ЦБ РФ. "Изменение внешних условий с февраля 2020 г., в том числе распространение коронавируса, вероятно, окажет корректирующее влияние на предложение нового жилья", - указывает регулятор, отмечая, что власти РФ и ЦБ разрабатывают антикризисные меры для минимизации воздействия этого фактора на строительную отрасль, а также на ипотечное кредитование.