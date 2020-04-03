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ДОМ.РФ открыл онлайн-бронирование арендного жилья в Москве

Забронировать жилье можно через мобильное приложение

МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. ДОМ.РФ предоставил возможность забронировать арендное жилье в своих проектах онлайн через мобильное приложение, сообщила в пятницу пресс-служба компании.

"Приложение поможет будущему арендатору сориентироваться в большом количестве возможных планировок квартир, выбрать подходящий цветовой вариант отделки или уточнить вид из окон. Также можно заказать видеозвонок с менеджером, который ответит на интересующие вопросы", - говорится в сообщении.

Приложение доступно в App Store и Google Play. Для жителей Москвы ведется бронирование в арендных домах в составе жилых комплексов "Символ", "Парк Легенд" и многофункционального комплекса "Матч Поинт". Квартиры и апартаменты в домах будут передаваться в аренду с отделкой, мебелью и бытовой техникой. Заселение запланировано на май 2020 года. Общий объем арендного фонда ДОМ.РФ в Москве составляет более 210 тыс. кв. м.

Арендное жилье является одним из механизмов улучшения жилищных условий граждан по нацпроекту "Жилье и городская среда". Целью нацпроекта является улучшение условий проживания 5 млн российских семей ежегодно в период до 2024 года. Предполагается, что 30 ты. из них заключат договора аренды квартир на срок не менее одного года.

По данным ДОМ.РФ, в настоящее время в арендном жилье в РФ живет 11% семей. Объем арендного жилья оценивается в 241 млн кв. м, или 7% жилищного фонда, в западных странах эта доля составляет 30-40% жилого фонда. В России большая часть арендного жилья находится в теневом секторе российской экономики. Квартиры часто сдаются без заключения договора, а условия аренды не защищают интересы арендаторов.

ДОМ.РФ в свою очередь занимается развитием цивилизованного рынка аренды, который включает официальный договор аренды, контроль платежей, современную отделку, мебель и бытовую технику в квартире, охрану, дома с хорошей транспортной доступностью и развитой инфраструктурой. Для привлечения частных инвестиций в арендное жилье ДОМ.РФ использует закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости. Это первый в России подобный фонд, портфель которого состоит из недвижимости жилого сектора. В мае 2017 года на Московской бирже начались торги его паями. Фонд позволит инвесторам получать текущий доход и защитит вложения от инфляции.

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