Спрос на аренду торговых помещений в центре Москвы упал более чем на 70% за I квартал

МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Спрос на аренду торговых помещений на центральных улицах Москвы упал более чем на 70% с начала 2020 года к концу первого квартала из-за ситуации с распространением коронавируса, ослаблением курса рубля и других неблагоприятных экономических факторов, сообщила в пятницу пресс-служба консалтинговой компании CBRE.

"В последние две недели первого квартала 2020 года количество запросов на помещения стрит-ретейла снизилось более чем на 70% по сравнению с началом отчетного периода. Причиной снижения спроса послужила приостановка программ развития со стороны арендаторов", - говорится в сообщении.

По данным компании, в условиях распространения коронавируса, ослабления курса рубля и как следствие резкого снижения туристического и внутригородского трафика, для ретейлеров приоритетным является решение вопросов размера арендной платы, закупок, ценообразования, выплаты заработных плат работникам и организация работы с заказами на доставку. В марте большинство договоров аренды были подписаны без дисконта по арендной ставке, однако в рамках долгосрочных договоров аренды многие собственники пошли навстречу ретейлерам: скидки ресторанам и кафе, обороты которых снизились до 90%, начинались от 20-30% на один-два месяца.

"Тем не менее, рост уровня вакантных площадей возможен уже летом 2020 года и может быть связан с вынужденной программой по оптимизации ретейлеров, съезда несетевых арендаторов, а также освобождением тех помещений, где сторонам не удастся договориться по коммерческим условиям", - приводятся в сообщении слова руководителя направления стрит-ретейла отдела торговых помещений CBRE в Москве Юлии Назаровой. По данным компании, к настоящему моменту средний уровень вакансии на центральных улицах Москвы составляет 8,2% (+1,6 п. п. по отношению к IV кварталу 2019 года).