Кабмин разрешил до 2021 года не включать в реестр долгостроев дома, не сданные в срок

МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, которое в связи с пандемией коронавируса вводит ряд послаблений для застройщиков. В частности, опубликованный в пятницу документ разрешает до 1 января 2021 года не включать в реестр проблемных объектов жилые дома, срок строительства которых нарушен более чем на шесть месяцев.

"Контролирующий орган <…> и Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства в период со дня вступления в силу настоящего постановления до 1 января 2021 года не направляют уведомление о нарушении застройщиков более чем на шесть месяцев сроков завершения строительства многоквартирного дома <…> и обязанностей по передаче участнику долевого строительства по зарегистрированному договору <…> объекта долевого строительства", - говорится в документе.

При этом многоквартирные дома, срок строительства которых нарушен более чем на шесть месяцев (при условии, что нарушение возникло после вступление в силу постановления), будут включены в единый реестр проблемных объектов только после 1 января 2021 года, если отставание по срокам не будет сокращено.

Кроме того, власти до 1 января 2021 года будут не вправе обращаться в арбитражный суд с заявлением о приостановке деятельности застройщика, связанной с привлечением денежных средств дольщиков.

Документ также устанавливает, что до 1 января не будет начисляться неустойка (пени) за неисполнение обязательств по договорам долевого участия. При определении размера убытков не будут учитываться убытки, причиненный в этот же период в результате введения режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации. Кроме того, не будут начислять проценты, подлежащие уплате участнику долевого строительства до 1 января 2021 года. Вместе с этим по всем перечисленным санкциям, требования по которым были предъявлены к застройщику до вступления в силу постановления, предоставляется отсрочка до 1 января.

Постановление подписано в соответствии с законом, внесшим изменения в законодательные акты по вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Документ вступает в силу со дня его опубликования.