ДОМ.РФ будет передавать неиспользуемые федеральные земли под строительство больниц

МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. ДОМ.РФ планирует передавать неиспользуемые федеральные земли для строительства медицинских центров и больниц из-за ситуации с распространением коронавируса. Об этом в своем аккаунте в Instagram сообщил генеральный директор ДОМ.РФ Виталий Мутко.

"Сейчас очень важно наладить контакт с региональными властями. Мы готовы вводить неиспользуемые федеральные земли под строительство медицинских центров и больниц для борьбы с инфекционными заболеваниями и коронавирусом. Для этого есть все возможности и ресурсы", - отметил Мутко.

Он добавил, что институт развития ДОМ.РФ продолжит работать в удаленном режиме до конца апреля, при этом отделения Банка ДОМ.РФ будут открыты.

Также, по словам Мутко, временно приостановлена деятельность Щербинского лифтостроительного завода, который сейчас работает только на отгрузку товара.