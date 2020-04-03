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ДОМ.РФ будет передавать неиспользуемые федеральные земли под строительство больниц

Генеральный директор ДОМ.РФ Виталий Мутко отметил, что сейчас важно наладить контакт с региональными властями

МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. ДОМ.РФ планирует передавать неиспользуемые федеральные земли для строительства медицинских центров и больниц из-за ситуации с распространением коронавируса. Об этом в своем аккаунте в Instagram сообщил генеральный директор ДОМ.РФ Виталий Мутко.

"Сейчас очень важно наладить контакт с региональными властями. Мы готовы вводить неиспользуемые федеральные земли под строительство медицинских центров и больниц для борьбы с инфекционными заболеваниями и коронавирусом. Для этого есть все возможности и ресурсы", - отметил Мутко.

Он добавил, что институт развития ДОМ.РФ продолжит работать в удаленном режиме до конца апреля, при этом отделения Банка ДОМ.РФ будут открыты.

Также, по словам Мутко, временно приостановлена деятельность Щербинского лифтостроительного завода, который сейчас работает только на отгрузку товара.

Теги
Мутко, Виталий ЛеонтьевичРоссия
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