Фонд дольщиков восстановит права около 1 тыс. пострадавших в пяти регионах России

МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Наблюдательный совет Фонда защиты прав граждан - участников долевого строительства восстановит права еще около 1 тыс. обманутых дольщиков из пяти регионов России. На эти цели выделят 2,6 млрд рублей, сообщает в четверг пресс-служба вице-премьера Марата Хуснуллина, который возглавляет набсовет фонда.

"По решению набсовета будут восстановлены права практически тысячи дольщиков, обязательства перед которыми ранее не исполнили недобросовестные застройщики. Принято решение на эти цели направить более 2,6 млрд рублей из средств федерального и регионального бюджетов, а также компенсационного фонда", - говорится в релизе.

По словам Хуснуллина, набсовет принял решение по шести долгостроям в пяти регионах России. Так, будет достроен дом застройщика-банкрота "Инвестиционная компания "Недвижимость" в Самарской области, ключи получат более 60 дольщиков. В остальных четырех субъектах обманутые дольщики получат денежные компенсации. Речь идет о более 650 дольщиках из двух корпусов ЖК Солнечная система в Московской области, более 80 дольщиках дома застройщика-банкрота "Лея" во Владикавказе (Республика Северная Осетия-Алания), более 50 дольщиках дома застройщика-банкрота "Капиталстрой" в Саратове и более 118 дольщиках дома компании "Жилищная инвестиционная корпорация" в Миассе (Челябинская область). Дату подачи документов в банк-агент ДОМ.РФ опубликуют отдельно на сайте фонда дольщиков.

"Решение принято исходя из экономической целесообразности и сроков для восстановления прав граждан. Мы не намерены снижать темпы работы, даже в такое непростое время. В середине апреля планируем вынести на рассмотрение очередного наблюдательного совета вопрос восстановления прав дольщиков еще семи регионов и восстановить права более 1,6 тыс. пострадавших граждан", - приводятся в сообщении слова гендиректора Фонда защиты прав дольщиков Олега Говоруна.

По данным фонда, за 2019 и начало 2020 года набсовет принял решение по 223 домам в 21 регионе. Более 7,2 из более 8 тыс. дольщиков уже получили компенсации, права еще 8 тыс. граждан восстановят после завершения долгостроев.

Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства создан осенью 2017 года во исполнение поручения президента РФ Владимира Путина. Работа фонда направлена на реализацию государственной жилищной политики по повышению гарантии защиты прав и законных интересов граждан, денежные средства которых застройщики привлекают для строительства многоквартирных домов.