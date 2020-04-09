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Около 6,7 тыс. обманутых дольщиков Подмосковья получили жилье с начала года

Всего в 2020 году в регионе планируется обеспечить жильем около 15,5 тыс. обманутых дольщиков

МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Порядка 6,7 тыс. обманутых дольщиков получили жилье в первом квартале 2020 года в Московской области. С начала года были введены в эксплуатацию 39 проблемных домов общей площадью 610 тыс. кв. м, сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе министерства жилищной политики Подмосковья. 

"Удалось завершить строительство объектов, где большое количество граждан ожидали квартиры. Это жилые комплексы в Котельниках в микрорайоне Белая дача, ЖК "Спасский мост" в Красногорске, ЖК "Зеленые аллеи" в Ленинском городском округе и другие. С начала года восстановили право на жилье около 6,7 тыс. граждан Подмосковья в 39 домах",  отметила министр жилищной политики Московской области Инна Федотова. 

Ключи получили около 1,2 тыс. обманутых дольщиков в ЖК "Лобня Сити", "Пироговская ривьера", а также в городах Наро-Фоминске и Электрогорске. В Истре введены в эксплуатацию ЖК "Павлово-3" и ЖК "Малая Истра" в деревне Высоково. Кроме этого, в Домодедове в микрорайоне Северный восстановили право на жилье 221 дольщиков, в Котельниках в микрорайоне Белая Дача - более 1 тыс. дольщиков, в Клину и Королеве - 288, уточнили в пресс-службе. 

Всего в 2020 году в Московской области планируется обеспечить жильем порядка 15,5 тыс. обманутых дольщиков.

В новость были внесены изменения (21:04 мск) -  уточняются количество обманутых дольщиков, введенных в эксплуатацию домов и общая площадь.

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