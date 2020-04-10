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В Удмуртии объем ввода жилья увеличится более чем на 10% в 2020 году

Премьер-министр Удмуртии Ярослав Семенов полагает, что пандемия почти не повлияет на объемы ввода индивидуального жилья

ИЖЕВСК, 10 апреля. /ТАСС/. Объем ввода жилья в Удмуртии по итогам 2020 года, по планам властей, составит 815 тыс. кв. метров, что на 11,3% больше уровня прошлого года. Об этом сообщил в пятницу ТАСС председатель правительства республики Ярослав Семенов.

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"В республике в 2020 году должно быть введено 815 тыс. кв. метров жилья, это на 11,3 % больше прошлогоднего показателя. В настоящее время на территории Удмуртии 58 застройщиков строят 95 многоквартирных домов (83 проекта) - жилая площадь 954 тыс. кв. м., которые будут введены в эксплуатацию в сроки, установленные разрешениями на строительство", - сказал Семенов.

Премьер-министр Удмуртии уточнил, что власти прогнозируют при этом несущественное снижение объемов ввода индивидуального жилья.

"Прогнозируемо ситуация с пандемией в большей части может сказаться на объемах ввода индивидуального жилья. В силу понятного желания людей повременить и экономить. В целом, значительно этот объем не сократится. Возможна корректировка в меньшую сторону, но не существенно", - добавил собеседник.

По словам Семенова, никто из застройщиков из-за ситуации с коронавирусом не остановил свою деятельность, но на новые площадки компании пока не выходят - строят уже начатые объекты. "Что касается поддержки застройщиков, то с апреля в Удмуртии вновь начинает действовать льготная ипотека по сниженной ставке в Ипотечной корпорации Удмуртской Республики. На ее реализацию в этом году в бюджете республики предусмотрено 35 млн рублей, но сейчас идет работа над тем, чтобы удвоить эту сумму", - сказал Семенов.

Теги
РоссияУдмуртия
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